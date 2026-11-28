به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، محمد نوذری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با اشاره به محدودیت‌های انرژی گفت: باید با مدیریت مصرف و استفاده از همه ظرفیت‌های استان، کمبود انرژی را جبران کنیم و اجازه ندهیم فعالیت صنایع با مشکل مواجه شود.



وی با بیان اینکه حمایت از صنعت از سیاست‌های اصلی دولت و مورد تأکید رئیس‌جمهور است، افزود: تصمیم‌گیری درباره قطع برق و گاز صنایع باید در کمیته انرژی استان انجام شود و همه مدیران در مسیر حمایت از تولید همراه باشند.



استاندار قزوین همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف گاز در بخش خانگی اظهار کرد: اگر هر خانواده دو درجه از دمای سیستم گرمایشی خود کم کند و مصرف را مدیریت کند، می‌توان به تأمین گاز مورد نیاز صنایع استان کمک کرد.

بررسی مسائل تأمین اجتماعی و مالیاتی در دستور کار

در این نشست، چهار موضوع اصلی در دستور کار قرار گرفت.

نخستین دستور جلسه، بررسی نحوه رسیدگی هیئت‌های تأمین اجتماعی به بدهی‌های بالای پنج میلیارد تومان بود که در این زمینه پیشنهاد شد محدودیت ارجاع پرونده‌ها به تهران لغو و امکان رسیدگی به آن‌ها در استان فراهم شود.

در دستور جلسه دوم نیز نحوه محاسبه جرائم حق بیمه در موارد پذیرش عذر موجه کارفرما بررسی شد و پیشنهاد حذف جرائم در این موارد مطرح شد.

بخشودگی جرائم مالیاتی و اعمال کاهش پلکانی این جرائم، سومین موضوع نشست بود. در این بخش، پیشنهادهایی درباره حذف محدودیت کاهش سقف بخشودگی به دلیل طی مراحل دادرسی مالیاتی و رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه در ملاک محاسبه اوراق مالیاتی ارائه شد.

چهارمین دستور جلسه نیز به ایجاد اولویت در تأمین سوخت برای حفظ پایداری شبکه برق اختصاص داشت. در این بخش پیشنهاد شد نیروگاه‌های تولید پراکنده و مقیاس کوچک، به دلیل تأمین حدود ۳۷ مگاوات برق و نقش آن‌ها در پدافند غیرعامل، در اولویت آخر قطع گاز قرار گیرند تا از اختلال در فعالیت این نیروگاه‌ها و تعطیلی صنایع استان به علت کمبود برق جلوگیری شود.

تأکید بر حمایت از نیروگاه‌های مقیاس کوچک

صفی‌خانی، معاون اقتصادی استاندار قزوین نیز در این نشست با اشاره به نقش نیروگاه‌های مقیاس کوچک در تأمین پایدار انرژی استان گفت: این نیروگاه‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند؛ چراکه علاوه بر کمک به تأمین برق، در تأمین انرژی گلخانه‌های استان نیز نقش محوری دارند.