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گروه جهادی پویندگان سلامت در مدت دو روز، ۲۵۰ خدمت رایگان پزشکی به مردم شهر منظریه در شهرستان شهرضا ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول طرحهای بنیاد علوی استان اصفهان گفت: این گروه با حضور ۳۰ پزشک متخصص در رشتههای دندانپزشکی، زنان و مامایی، روانشناسی و مشاوره به مردم خدمات ارائه داد.
محمود الیاسی افزود: بنیاد علوی با حمایت از گروههای جهادی، ترویج عدالت در حوزه بهداشت و درمان مناطق کمتر برخوردار استان را دنبال میکند.
وی از پیشبینی هزار خدمت برای مردم شهرستان شهرضا خبر داد و گفت: تا پایان سال ۱۰ اردوی جهادی دیگر در قالب پویش سلامت علوی برگزار میشود.