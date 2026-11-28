به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مسئول طرح‌های بنیاد علوی استان اصفهان گفت: این گروه با حضور ۳۰ پزشک متخصص در رشته‌های دندان‌پزشکی، زنان و مامایی، روان‌شناسی و مشاوره به مردم خدمات ارائه داد.

محمود الیاسی افزود: بنیاد علوی با حمایت از گروه‌های جهادی، ترویج عدالت در حوزه بهداشت و درمان مناطق کمتر برخوردار استان را دنبال می‌کند.

وی از پیش‌بینی هزار خدمت برای مردم شهرستان شهرضا خبر داد و گفت: تا پایان سال ۱۰ اردوی جهادی دیگر در قالب پویش سلامت علوی برگزار می‌شود.