

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، اسفندیاری افزود: مذاکراتی با شرکت شهرک‌های کشاورزی ایران انجام شده و تلاش می‌شود با تأمین اعتبار و واگذاری اجرای طرح‌ها، عملیات اجرایی آنها آغاز شود.

وی گفت: تولید کنسانتره، عصاره و سایر فرآورده‌های زرشک می‌تواند ارزش افزوده بیشتری نسبت به فروش محصول خام ایجاد کند و زمینه حضور این محصول را در بازار‌های متنوع فراهم آورد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید زرشک افزود: حدود ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی به کشت زرشک اختصاص دارد و ۹۸ درصد زرشک بی‌دانه جهان در استان تولید می‌شود.

اسفندیاری با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار خانوار به‌صورت مستقیم در تولید این محصول فعالیت دارند، افزود: زرشک یکی از محصولات راهبردی خراسان جنوبی است و ظرفیت اقتصادی آن تنها به بخش کشاورزی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند در حوزه‌های فرآوری، صنایع غذایی، دارویی، صادرات و گردشگری نیز نقش‌آفرینی کند.

وی با اشاره به پیش‌بینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشک‌تر در سال جاری گفت: با توجه به حجم تولید و اهمیت این محصول در معیشت کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار باید در اولویت برنامه‌های بخش کشاورزی قرار گیرد.