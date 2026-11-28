سه طرح زنجیره ارزش زرشک در خراسان جنوبی
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی از ایجاد زنجیره ارزش زرشک در استان با تدوین دو طرح در زیرکوه و یک طرح در بیرجند خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی،
اسفندیاری افزود: مذاکراتی با شرکت شهرکهای کشاورزی ایران انجام شده و تلاش میشود با تأمین اعتبار و واگذاری اجرای طرحها، عملیات اجرایی آنها آغاز شود.
وی گفت: تولید کنسانتره، عصاره و سایر فرآوردههای زرشک میتواند ارزش افزوده بیشتری نسبت به فروش محصول خام ایجاد کند و زمینه حضور این محصول را در بازارهای متنوع فراهم آورد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه ویژه استان در تولید زرشک افزود: حدود ۲۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی به کشت زرشک اختصاص دارد و ۹۸ درصد زرشک بیدانه جهان در استان تولید میشود.
اسفندیاری با بیان اینکه حدود ۲۸ هزار خانوار بهصورت مستقیم در تولید این محصول فعالیت دارند، افزود: زرشک یکی از محصولات راهبردی خراسان جنوبی است و ظرفیت اقتصادی آن تنها به بخش کشاورزی محدود نمیشود، بلکه میتواند در حوزههای فرآوری، صنایع غذایی، دارویی، صادرات و گردشگری نیز نقشآفرینی کند.
وی با اشاره به پیشبینی برداشت حدود ۱۲۰ هزار تن زرشکتر در سال جاری گفت: با توجه به حجم تولید و اهمیت این محصول در معیشت کشاورزان، حمایت از تولیدکنندگان و ساماندهی بازار باید در اولویت برنامههای بخش کشاورزی قرار گیرد.