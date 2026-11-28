سینما‌های کشور در هفته گذشته با استقبال گسترده مخاطبان، مجموع فروش خود را به رقم ۶۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طبق داده‌های سامانه سمفا، سینمای ایران در هفته سی‌وششم سال جاری، از شنبه ۳۰ آبان تا جمعه ۶ آذر، با حضور ۵۱۳ هزار و ۴۳۱ مخاطب، عملکرد قابل‌توجهی در گیشه داشت.

در بررسی وضعیت مراکز اکران، پردیس سینمایی کورش با جذب ۲۱ هزار و ۲۸۲ مخاطب، رتبه نخست پرمخاطب‌ترین پردیس‌های کشور را از آن خود کرد. در رتبه‌های بعدی نیز پردیس‌های ایران‌مال، هویزه مشهد، اکومال کرج و هدیش قرار دارند. همچنین در میان آثار اکران شده، پویانمایی «سفینه نجات»، فیلم «بورسیه» و پویانمایی «نبرد بادبادک‌ها» از جمله آثار پرمخاطب این هفته در لیست سینماهای کشور بودند.