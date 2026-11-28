مدیر حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر جایگاه ارزشمند طلبگی، تلاش علمی، تهذیب نفس و خودسازی را از مهم‌ترین ضرورت‌های مسیر طلبگی دانست و گفت: طلاب جوان باید با برنامه‌ریزی و نگاه بلند، برای رسیدن به قله‌های علمی و معنوی و ایفای رسالت‌های دینی و اجتماعی حوزه‌های علمیه تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله علیرضا اعرافی در بازدید از حوزه علمیه برادران شهرستان میبد، با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت هفته بسیج، از تلاش‌های مدیران، استادان و پیشگامان این حوزه قدردانی کرد.

وی با اشاره به تحولات و جنگ اخیر، یکی از خطا‌های محاسباتی دشمن را نشناختن فرهنگ عاشورا، مکتب مقاومت و روحیه ایمانی ملت ایران عنوان کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره پنج هزار شهید روحانیت، آنان را سرمایه‌ای ارزشمند برای حوزه‌های علمیه دانست و بر ضرورت آشنایی طلاب با تاریخ علما و شهدای روحانیت تأکید کرد.

آیت‌الله اعرافی در بخش دیگری از سخنان خود، ورود به حوزه علمیه و قرار گرفتن در مسیر سربازی امام زمان (عج) را از بزرگ‌ترین نعمت‌های الهی برشمرد و از طلاب جوان خواست قدر این فرصت ارزشمند را بدانند و با تلاش علمی، تهذیب نفس و برخورداری از افق بلند فکری، مسیر رشد و تعالی را دنبال کنند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه خطبه فدکیه، این اثر را منشوری ماندگار از معارف اسلامی دانست و اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س)، حضرت خدیجه (س) و حضرت زینب (س) در مقاطع حساس تاریخ اسلام، پرچمدار دفاع از حقیقت و ولایت شدند و نقش مهمی در مسیر تاریخ اسلام ایفا کردند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در ادامه، کتاب «الغدیر» اثر علامه امینی را از آثار ارزشمند در تبیین مبانی اعتقادی و شناخت تاریخ اسلام دانست و بر ضرورت اهتمام طلاب و استادان به مطالعه و بهره‌گیری از معارف این اثر تأکید کرد.

آیت‌الله اعرافی در پایان با قدردانی از استادان و مسئولان حوزه علمیه میبد، ابراز امیدواری کرد این مجموعه با تقویت فعالیت‌های علمی و تربیتی، در مسیر رشد، تعالی و تربیت طلاب توانمند و اثرگذار گام بردارد.