سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی به اتهام خرید و نگهداری اموال مسروقه در محدوده افسریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی به اتهام خرید و نگهداری اموال مسروقه در محدوده افسریه خبر داد.

وی گفت: با افزایش سرقت لوازم و تجهیزات داخل خودرو در محدوده کلانتری ۱۹۰ مجیدیه، مأموران با انجام تحقیقات میدانی و بررسی محل‌های وقوع سرقت، موفق به شناسایی فردی مظنون به خرید اموال مسروقه در محله افسریه شدند.

به گفته سرهنگ صادق ضرونی مأموران پس از هماهنگی قضایی به مخفیگاه متهم مراجعه و او را دستگیر کردند. در بازرسی از محل نیز تعدادی ابزار و تجهیزات از جمله جعبه‌های ابزار، دریل، سنگ فرز، دستگاه جوش، آمپلی‌فایر، کابل برق و سایر وسایل فنی کشف شد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: متهم به همراه اموال مکشوفه به کلانتری منتقل شد و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به اتهام انتسابی به مرجع قضایی معرفی شد.