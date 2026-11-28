مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از واگذاری ۱۹ طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلار به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها زمینه جمع‌آوری ۳۱۸ میلیون فوت‌مکعب گاز و ایجاد سالانه بیش از ۱۹۰ میلیون دلار درآمد را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از واگذاری ۱۹ طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلار به بخش خصوصی خبر داد و گفت: اجرای این طرح‌ها زمینه جمع‌آوری ۳۱۸ میلیون فوت‌مکعب گاز و ایجاد سالانه بیش از ۱۹۰ میلیون دلار درآمد را فراهم می‌کند.

رامین حاتمی در آیین اجرای طرح‌های جمع‌آوری گاز‌های مشعل در خوزستان اظهار کرد: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، با سرمایه‌گذاری ۲۶۵ میلیون دلاری بخش غیردولتی، ۲۶۰ میلیون فوت‌مکعب از گاز‌های مشعل جمع‌آوری و ۲۹ فلر خاموش شده است.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش مخاطرات زیست‌محیطی و تکمیل زنجیره ارزش، سالانه حدود ۱۸۸ میلیون دلار درآمد برای شرکت ملی نفت ایجاد کرده است.

افتتاح چهار طرح با سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیون دلاری

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به افتتاح چهار طرح از مجموعه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون گفت: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیون دلار از سوی بخش خصوصی داخلی اجرا شده‌اند و با بهره‌برداری از آنها، از سوزاندن ۳۰ میلیون فوت‌مکعب گاز جلوگیری و چهار مشعل خاموش می‌شود.

حاتمی میزان درآمد حاصل از این طرح‌ها را ۲۲ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: اجرای آنها زمینه اشتغال پایدار ۱۴۰ نفر، عمدتاً از نیرو‌های بومی و متخصصان جوان، را فراهم کرده است. همچنین ۶۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در این طرح‌ها ساخت داخل است.

وی ابراز امیدواری کرد در طرح‌های آینده نیز با تکیه بر توان و تخصص نیرو‌های ایرانی، مجموعه‌هایی کاملاً داخلی در صنعت نفت راه‌اندازی شود.

جمع‌آوری ۳۱۸ میلیون فوت‌مکعب گاز با اجرای طرح‌های واگذارشده

حاتمی در تشریح برنامه‌های آینده جمع‌آوری گاز‌های مشعل بیان کرد: ۱۹ طرح دیگر با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلار در سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شده است که با اجرای آنها، روزانه ۳۱۸ میلیون فوت‌مکعب گاز جمع‌آوری و سالانه بیش از ۱۹۰ میلیون دلار درآمد ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود نخستین طرح از این مجموعه تا پایان بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد و سایر طرح‌ها نیز به‌تدریج در سال آینده و تا پایان سال ۱۴۰۶ راه‌اندازی شوند.

افزایش ۲۰ میلیون مترمکعبی گاز شبکه پیش از اوج سرما

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به تداوم فعالیت‌های صنعت نفت در شرایط دشوار گفت: همکاران این مجموعه بدون وقفه به فعالیت خود ادامه داده‌اند و طرح‌های مختلفی را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

حاتمی همچنین از تدوین و آغاز اجرای برنامه‌هایی برای کمک به کاهش ناترازی گاز خبر داد و افزود: با دستور سرپرست وزارت نفت، برنامه‌هایی با هدف تأمین بخشی از نیاز شبکه گاز کشور و صنایع تدوین و اجرای آنها آغاز شده است.

وی تأکید کرد: با تلاش همکاران، پیش از آغاز اوج سرما، روزانه تا سقف ۲۰ میلیون مترمکعب به ظرفیت گاز تحویلی به شبکه مصرف کشور افزوده خواهد شد.