معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان، از اجرای ۳ هزار و ۳۱۱ طرح اشتغال، برگزاری دوره‌های آموزشی برای ۶ هزار و ۳۱۴ نفر و زمینه ایجاد کاریابی برای ۲۹۱ نفر از مددجویان تحت حمایت در هشت‌ماهه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ احمد رضایی با تشریح عملکرد این حوزه در طول سال جاری، افزود: سیاست اصلی این نهاد، ایجاد درآمد پایدار برای خانواده‌های تحت حمایت از طریق فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی و توسعه کسب‌وکار‌های متناسب با استعداد و ظرفیت افراد است تا زمینه خودکفایی اقتصادی خانوار‌ها و خروج تدریجی آنها از چرخه حمایت فراهم شود.

وی با اشاره به مدل‌های اجرایی اشتغال در این نهاد افزود: پرداخت تسهیلات اشتغال از طریق سه الگوی هدایت شغلی، راهبری شغلی و کارفرمایی دنبال می‌شود. در مدل هدایت شغلی، متقاضی پس از دریافت مشاوره و ثبت درخواست در سامانه حیات، مراحل بازدید، تصویب طرح و معرفی به بانک را طی می‌کند. در مدل راهبری شغلی نیز علاوه بر این مراحل، راهبر شغلی در ارزیابی، تایید و نظارت بر اجرای طرح مشارکت دارد.

رضایی با اشاره به بسته تشویقی در بخش کارفرمایی، ادامه داد: در این بخش، تسهیلات متناسب با به‌کارگیری نیرو و همچنین پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما پیش‌بینی شده است. در کنار آن، کاریابی از طریق معرفی مددجویان به شرکت‌ها و کارگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت آزادکاری در پلتفرم‌هایی مانند آچاره دنبال می‌شود. همچنین آموزش مهارت‌های فنی و تخصصی، پایدارسازی کسب‌وکار‌ها و مهارت‌آموزی کودکان و نوجوانان از دیگر برنامه‌های این حوزه است.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان اصفهان با تاکید بر اهمیت تکمیل زنجیره اشتغال از مهارت‌آموزی تا فروش محصولات بیان کرد: برگزاری نمایشگاه‌های محلی، استانی، ملی و بین‌المللی، ایجاد بستر عرضه محصولات مددجویان در پلتفرم‌هایی نظیر دیجی‌کالا و باسلام و برقراری ارتباط با سازمان‌ها و بانک‌ها برای معرفی تولیدات آنان، از جمله اقدامات موثر در زمینه بازاریابی محصولات مددجویی است.