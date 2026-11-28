مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از برنامه‌ریزی برای رفع کامل کمبود مدارس در استان طی سال آینده خبر داد. وی با اشاره به پیشرفت‌های آموزشی استان، از کلنگ‌زنی ۴۵ درصد از مدارس مورد نیاز و همچنین موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان در آزمون‌های نهایی و کنکور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی، با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت یادگیری از طریق بهبود فضای آموزشی، گفت: برای رفع نیاز‌های موجود، از مجموع ۹۲۷ مدرسه مورد نیاز استان، تاکنون کلنگ‌زنی ۴۱۹ مدرسه انجام شده است.

علی‌اکبر صمیمی افزود: هدف اصلی، تأمین تمامی نیاز‌های باقی‌مانده و رساندن کمبود مدارس به صفر طی سال آینده است که این امر مستلزم هم‌افزایی بیشتر با خیرین خواهد بود.

صمیمی همچنین در حوزه مدارس تخصصی اعلام کرد که از مجموع ۱۸۵ مدرسه قرآنی افتتاح شده در کشور، ۴۵ مدرسه در استان آذربایجان غربی قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به روند رو به رشد کیفیت آموزشی، از افزایش میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان خبر داد و این موضوع را نشانه‌ای از بهبود شاخص‌های آموزشی استان دانست.

او در ادامه به عملکرد دانش‌آموزان در آزمون سراسری کنکور اشاره کرد و گفت: در سال جاری، داوطلبان استان موفق به کسب ۳۱ رتبه زیر ۱۰۰ شده‌اند و بیش از ۲۰۰ نفر نیز در رشته پزشکی پذیرفته شده‌اند.

وی این موفقیت‌ها را دستاورد مشترک دانش‌آموزان و کادر آموزشی استان دانست و بر ضرورت تداوم تلاش برای ارتقای سطح تحصیلی در تمامی مناطق تأکید کرد.