معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه اعلام کرد: تردد و تعاملات تجاری در مرزهای خسروی، پرویزخان و شوشمی بدون محدودیت برقرار است و فعالیت‌های صادرات واردات و ترانزیت کالا در این مرزها مطابق رویه گذشته ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،حسن رستم‌زاد با اشاره به وضعیت مرز شیخ‌صله اظهار کرد: در این مرز نیز رویه تجارت مرزی مطابق روال گذشته برقرار است و با توجه به شرایط ایجادشده در آن سوی مرز، حدود ۳۰۰ کامیون موجود در این مرز، برای ادامه مسیر صادراتی به سایر مرز‌های استان هدایت شده‌اند.

وی تأکید کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، امکان ادامه تردد صادراتی از مسیر‌های جایگزین استان فراهم شده و روند فعالیت‌های تجاری در سایر گذرگاه‌های استان مطابق روال جاری ادامه دارد.