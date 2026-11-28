با حضور مجازی رئیس جمهور، طرح خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ در استان خوزستان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰، با هدف جمع‌آوری و انتقال گاز‌های همراه تولیدی تأسیسات بهره‌برداری دارخوین و تأمین خوراک این کارخانه با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری و حمید بورد، سرپرست وزارت نفت، به‌صورت مجازی به بهره‌برداری رسید.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ نیز با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و جمع‌آوری و فرآورش گاز‌های مشعل و تبدیل آنها به خوراک صنایع پتروشیمی، سوخت صنایع و محصولات با ارزش افزوده راه اندازی شده است.

دریس ادامه داد: این طرح شامل ساخت حدود ۶۱ کیلومتر خط لوله زیرزمینی به قطر ۱۲ اینچ است که برای انتقال روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طراحی شده است و این خط لوله تأسیسات بهره‌برداری دارخوین را به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ متصل می‌کند و گاز همراه تولیدی را برای فرآورش به این مجموعه انتقال می‌دهد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان خاطر نشان کرد: طرح خط انتقال گاز دارخوین به کارخانه ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ با هزینه‌ای حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار اجرا شده است.