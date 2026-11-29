کاروان سلامت شبکه بهداشت و درمان رودسر با همکاری بسیج جامعه پزشکی، در روستای چناربن کلاچای حضور یافت و به ۹۰ نفر از اهالی خدمات رایگان پزشکی، تخصصی و مراقبت‌های سلامت ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کاروان سلامت شبکه بهداشت و درمان شهرستان رودسر با همکاری بسیج جامعه پزشکی و سازمان بسیج، به مناسبت هفته بسیج در روستای چناربن کلاچای حضور یافت و خدمات رایگان پزشکی و مراقبت‌های سلامت به اهالی این روستا ارائه کرد.

در این برنامه، خدمات ویزیت پزشک عمومی و متخصصان عفونی و اعصاب و روان و همچنین مراقبت‌های سلامت به‌صورت رایگان در اختیار ۹۰ نفر از اهالی روستای چناربن قرار گرفت.

این برنامه با هدف افزایش دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات سلامت، ارتقای شاخص‌های بهداشتی و درمانی و استمرار خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه اجرا شد.