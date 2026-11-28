به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،غلام‌رضا علی‌محمدی با اشاره به فعالیت خانه‌های هلال در لرستان، اظهار کرد: در استان لرستان ۲۲۱ خانه هلال در روستاها فعالیت دارند که همه کار این خانه‌ها فقط ارائه آموزش امدادی نیست بلکه در کنار آموزش‌های امدادی برای مواقع بحرانی، سبک زندگی هم در این خانه‌ها به افراد روستا آموزش داده می‌شود.

وی افزود: تلاش شده تا این آموزش‌های همگانی با حضور مربیان مجرب و توانمند برگزار شود که آموزش‌های سبک زندگی نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارد، به همین خاطر هر یک از خانه‌های هلال در کنار آموزش‌های امداد و نجات، آموزش‌هایی برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی را در دستور کار دارد و به بهترین شکل این آموزش‌ها ارائه داده می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان تصریح کرد: افزایش دانش، مهارت، توانمند کردن جوامع محلی و آگاهی‌بخشی از مهم‌ترین اهدافی است که در خانه‌های هلال دنبال می‌شود و هر یک از این خانه‌ها می‌توانند در روستاها اثرگذاری خوبی داشته باشند تا منجر به آگاهی اعضای روستا شود تا در زمان‌های لازم از آن استفاده کنند.

علی‌محمدی بیان کرد: تاکنون خانه‌های هلال برای همه گروه‌های سنی آموزش‌هایی را برای مقابله با بحران‌هایی از جمله سیل و زلزله ارائه می‌داد ولی امروزه گستره این خدمات بیشتر شده و بخش‌هایی از آموزش‌های مهارتی نیز به آن اضافه شده که مورد استقبال اهالی روستاها نیز قرار گرفته است.

وی یادآور شد: طی سال‌های اخیر بر تعداد خانه‌های هلال در استان افزوده شده تا افراد روستاها بتوانند آموزش امدادی و اجتماعی را فراگیرند.