مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از تعمیر، بازسازی و بازگشت ۱۰۶ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی به چرخه خدمت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از تعمیر، بازسازی و بازگشت ۱۰۶ دستگاه خودروی امدادی و پشتیبانی به چرخه خدمت خبر داد.

حسن عبودی مزرعی با اشاره به ضرورت تقویت توان عملیاتی این مجموعه امدادی اظهار کرد: این خودرو‌ها در سال‌های گذشته به‌دلیل استفاده مکرر در عملیات‌های امدادی، جنگ و حوادث، از چرخه خدمت خارج شده بودند که با مشارکت خیرین، مدیریت منابع اعتباری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، دوباره آماده خدمت‌رسانی شدند.

وی افزود: در ۱۲ ماه گذشته، ۱۰۶ دستگاه خودرو تعمیر و بازسازی شده که از این تعداد ۶۹ دستگاه خودروی عملیاتی و امدادی و ۳۷ دستگاه خودروی پشتیبانی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان هزینه تعمیر، بازسازی و آماده‌سازی این ناوگان را بیش از ۱۲۸ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: احیای این خودرو‌ها علاوه بر افزایش ظرفیت عملیاتی و پشتیبانی، اقدامی مؤثر در حفظ دارایی‌های سازمانی، جلوگیری از هدررفت منابع و افزایش بهره‌وری امکانات موجود است.

عبودی مزرعی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در تقویت توان خدمت‌رسانی هلال‌احمر بیان کرد: خیرین و نیکوکاران از پشتوانه‌های ارزشمند این مجموعه در انجام مأموریت‌های بشردوستانه هستند و استفاده هدفمند از این ظرفیت، در کنار برنامه‌ریزی و مدیریت هزینه‌ها، می‌تواند به رفع نیاز‌های عملیاتی و توسعه زیرساخت‌های امدادی کمک کند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای رویکرد اقتصاد مقاومتی و توجه به بهره‌وری منابع افزود: استفاده مسئولانه از امکانات، تقویت ظرفیت‌های داخلی، مدیریت هزینه‌ها و بهره‌گیری از توان مشارکتی جامعه از الزامات این رویکرد است و بازسازی ناوگان و احیای ظرفیت‌های غیرفعال، نمونه‌ای از اجرای آن در مجموعه‌های امدادی به شمار می‌رود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تأکید کرد: آمادگی برای پاسخگویی به حوادث و شرایط اضطراری تنها به تأمین تجهیزات جدید محدود نمی‌شود، بلکه نگهداشت اصولی ناوگان، آماده‌سازی زیرساخت‌های پشتیبانی، مدیریت منابع و هماهنگی میان ظرفیت‌های سازمانی نیز در سرعت و کیفیت امدادرسانی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.