جمعیت هلال‌احمر در اقدامی فرهنگی و در راستای پاسداشت روز جهانی داوطلب، طرح ملی «آوای میدان» را با مشارکت هزار دانش‌آموز در ۳۱ استان کشور برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، با اعلام برگزاری طرح ملی «آوای میدان» در تاریخ ۱۴ آذرماه، از مشارکت بی‌سابقه هزار دانش‌آموز عضو کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر در این رویداد خبر داد.

کولیوند با تأکید بر ابعاد فرهنگی این طرح، اظهار داشت: این رویداد با هدف ترویج فرهنگ داوطلبی، تقویت روحیه همدلی و همبستگی اجتماعی و همچنین پاسداشت هویت ملی طراحی شده است. قرار است صدای دانش‌آموزان در قالب یک نغمه مشترک، نمادی از وحدت و عشق به میهن باشد.

وی در ادامه افزود: طرح آوای میدان فراتر از یک اجرای گروهی، جلوه‌ای از ظرفیت‌های هنری و اجتماعی اعضای کانون‌های دانش‌آموزی است که با هدف شکوفایی استعدادها و تقویت مسئولیت‌پذیری در نسل نوجوان، برگزار می‌شود.