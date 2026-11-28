مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی از فراهم شدن زیرساخت فیبر نوری برای ۴۳ خانه بهداشت از مجموع ۴۶ خانه بهداشت و اتصال ۱۳ مدرسه در این شهرستان خبر داد و بر توسعه این فناوری در ادارات، منازل و مناطق مرزی تأکید کرد.

توسعه فیبر نوری در مدارس، ادارات و روستا‌های مرزی راز و جرگلان شتاب می‌گیرد

توسعه فیبر نوری در مدارس، ادارات و روستا‌های مرزی راز و جرگلان شتاب می‌گیرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت در شهرستان راز و جرگلان، محور دیدار مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی با فرماندار این شهرستان بود.

حسن دهقانی‌مقدم، مدیر مخابرات منطقه خراسان شمالی، در این دیدار با اشاره به آمادگی مخابرات برای توسعه خدمات مبتنی بر فیبر نوری گفت: این مجموعه آمادگی دارد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متقاضی، نسبت به اجرای طرح فیبر نوری و واگذاری سرویس به این مجموعه‌ها اقدام کند.

وی با تشریح اقدامات انجام‌شده در شهرستان راز و جرگلان افزود: تاکنون زیرساخت فیبر نوری برای ۴۳ خانه بهداشت از مجموع ۴۶ خانه بهداشت شهرستان فراهم شده و ۱۳ مدرسه نیز به این شبکه متصل شده‌اند.

دهقانی‌مقدم با تأکید بر تداوم طرح‌های توسعه‌ای در این شهرستان، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و فراهم‌سازی بستر دسترسی به اینترنت پرسرعت را از اهداف این طرح‌ها عنوان کرد.

در ادامه، بازرگان اسفندیاری، فرماندار راز و جرگلان، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش کارکنان مخابرات، به نقش این مجموعه در حفظ پایداری ارتباطات، به‌ویژه در شرایط بحرانی و هنگام بروز مشکلات ارتباطی اشاره کرد.

وی همچنین با توجه به موقعیت جغرافیایی و اهمیت مناطق مرزی شهرستان، خواستار توجه ویژه مخابرات به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اجرای طرح فیبر نوری در روستا‌های مرزی شد.

فرماندار راز و جرگلان بر ضرورت برخورداری ساکنان این مناطق از خدمات ارتباطی باکیفیت و دسترسی به اینترنت پرسرعت تأکید کرد.

این دیدار با هدف تقویت همکاری میان مخابرات منطقه خراسان شمالی و فرمانداری راز و جرگلان و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه ارتباطی شهرستان برگزار شد.