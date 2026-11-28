معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از ثبت بیش از ۹ میلیون مورد تردد با سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در ۸ ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۱۳ میلیون تردد ورود و خروج در استان به ثبت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل منصور نجفقلی‌زاده، معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل، با تشریح آمار تردد و تخلفات رانندگی اظهار کرد: مجموع تردد ورود و خروج استان در ۸ ماه نخست سال جاری به ۱۳ میلیون و ۷ هزار و ۹۶۰ مورد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: محور اردبیل ـ آستارا (اردبیل ـ نمین) با ۱۰ میلیون و ۳۲۶ هزار و ۸۵۱ تردد، اردبیل ـ نیر (شام‌اسبی) با ۱۰ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۲۷۰ تردد و اردبیل ـ مغان (سامیان) با ۷ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۳۵۰ تردد، بیشترین آمار تردد را داشته‌اند و ۸ درصد ترددها نیز مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده است.

نجفقلی‌زاده با اشاره به ثبت ۹ میلیون و ۷۹ هزار و ۶۰۹ تردد با سرعت غیرمجاز در استان تصریح کرد: این آمار معادل ۹ درصد کل تردد استان اعلام شده و میانگین سرعت متوسط در محورهای مواصلاتی اردبیل ۷۴ کیلومتر بر ساعت است.

وی ادامه داد: محور جعفرآباد ـ بیله‌سوار با ۲۷۹ هزار و ۹۶۱ مورد، گرمی ـ اردبیل با ۲۶۰ هزار و ۶۷۴ مورد و گرمی ـ بیله‌سوار با ۲۳۷ هزار و ۶۰۷ مورد، بیشترین تخلفات سرعت غیرمجاز را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری استان اردبیل همچنین از ثبت ۴۳۴ هزار و ۶۹۱ مورد تخلف سبقت غیرمجاز خبر داد و گفت: محور اردبیل ـ سرچم (کجل) با ۱۱۷ هزار و ۸۶۸ مورد بیشترین تخلف سبقت غیرمجاز را داشته است.

وی با اشاره به ثبت ۱۹ میلیون و ۸۰۲ هزار و ۱۲۲ مورد تخلف فاصله غیرمجاز افزود: محورهای اردبیل ـ نیر با یک میلیون و ۴۰۷ هزار و ۸۳۴ مورد، نیر ـ اردبیل با یک میلیون و ۳۹۷ هزار و ۶۰۱ مورد و اردبیل ـ آستارا با یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۸۸۰ مورد در این زمینه بیشترین آمار را داشته‌اند.

نجفقلی‌زاده با بیان اینکه بیشترین تردد ورود و خروج استان در روز جمعه ۱۴ آبان‌ماه با ۶۵ هزار و ۳۶۷ مورد ثبت شده است، اظهار کرد: متوسط تردد بین‌استانی روزانه از ابتدای آبان‌ماه نیز ۴۲ هزار و ۶۵۰ وسیله نقلیه بوده است.

وی درباره نتایج سامانه‌های پلاک‌خوان در آبان‌ماه گفت: در این ماه حدود ۶۰۲ هزار و ۵۸۵ پلاک خودرو در محورهای برون‌شهری استان مشاهده شده که استان‌های اردبیل، تهران، آذربایجان شرقی، گیلان، آذربایجان غربی، مازندران و فارس بیشترین سهم مبدأ تردد را داشته‌اند. از این تعداد، ۵۶۱ هزار و ۵۳۲ پلاک مربوط به خودروهای شخصی بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری استان اردبیل افزود: بیشترین حضور خودروهای غیربومی در روزهای ۷ و ۸ آبان‌ماه ثبت شده که معادل ۲۶ درصد کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده بوده است. همچنین سهم خودروهای غیربومی از ابتدای آبان‌ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ درصد کاهش داشته است.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۶۶ هزار و ۶۹۰ وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۳۴ درصد از کل خودروهای غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین یک تا چهار روز در اردبیل ماندگاری داشته‌اند. همچنین پلاک ۳۳۴ هزار و ۴۴۵ وسیله نقلیه متعلق به استان اردبیل در سایر استان‌ها مشاهده شده که آذربایجان شرقی، گیلان، تهران، زنجان، البرز و قزوین بیشترین سهم مقاصد سفر را داشته‌اند.

نجفقلی‌زاده در پایان با اشاره به آمار تخلفات ماه قبل بیان کرد: از مجموع ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۶۱۵ تردد ثبت‌شده در استان، ۵۶ هزار و ۱۸ مورد انواع تخلف به ثبت رسیده که ۵۴ هزار و ۹۸۶ مورد آن مربوط به تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت بوده است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی رانندگان به رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی را دوچندان می‌کند.