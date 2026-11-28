سازمان امور دانشجویان با صدور اطلاعیه‌ای، چهارشنبه ۱۱ آذر را آخرین مهلت ثبت، اصلاح و تکمیل پرونده‌های تحصیلی و کنسولی دانشجویان بین‌الملل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس اعلام سازمان امور دانشجویان: سامانه جامع امور دانشجویان بین‌الملل از ۱۲ آذر بسته خواهد شد و این مهلت به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، این الزام شامل همه دانشجویان بین‌الملل، از جمله شهریه‌پرداز، بورسیه و پذیرفته‌شدگان از طریق کنکور یا سوابق تحصیلی، مطابق بخشنامه شماره ۶۱۹۷۸۸/۴ مورخ ۱۰ آبان ۱۴۰۵ و پروتکل پیوست آن می‌شود.

سازمان امور دانشجویان با تأکید بر ضرورت اقدام به‌موقع دانشگاه‌ها اعلام کرد: مسئولان و کارشناسان ذی‌ربط باید با مراجعه به سامانه جامع امور دانشجویان بین‌الملل (ادب)، نسبت به ثبت، اصلاح یا تکمیل پرونده‌های دانشجویان اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، مهلت اعلام‌شده تمدید نخواهد شد و سامانه ادب از ۱۲ آذر بسته می‌شود؛ بنابراین پس از این تاریخ، امکان ثبت یا تکمیل هیچ پرونده‌ای وجود نخواهد داشت.

این محدودیت شامل پرونده دانشجویان سال‌های گذشته و همچنین دانشجویان نیمسال تحصیلی جاری (مهر ۱۴۰۵) نیز خواهد بود.

سازمان امور دانشجویان در پایان با هشدار درباره پیامد‌های احتمالی اقدام نکردن در مهلت مقرر تأکید کرد: مسئولیت هرگونه تبعات ناشی از ثبت‌نشدن یا تکمیل‌نشدن پرونده دانشجویان بین‌الملل، از جمله مشکلات مالی، آموزشی، تعلیق یا اخراج دانشجو، بر عهده دانشگاه مربوطه خواهد بود.