مصرف بهینه گاز

با سرد شدن هوا مصرف گاز افزایش پیدا می‌کند، بخشی از آن مربوط به تولید می‌شود که امسال با حمله دشمن این بخش کاهش یافت و به ناترازی‌های سال گذشته اضافه شد و بخشی از آن به میزان مصرف بر می‌گردد. در بخش مصرف می‌شود با برخی اقدامات هم گرم ماند و هم هوشمندانه مصرف کرد.