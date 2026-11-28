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با سرد شدن هوا مصرف گاز افزایش پیدا میکند، بخشی از آن مربوط به تولید میشود که امسال با حمله دشمن این بخش کاهش یافت و به ناترازیهای سال گذشته اضافه شد و بخشی از آن به میزان مصرف بر میگردد. در بخش مصرف میشود با برخی اقدامات هم گرم ماند و هم هوشمندانه مصرف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امسال خطر قطعی گاز سه استان خراسان شمالی ، گلستان و مازندران را تهدید می کند. میزان تولید هم با توجه به آسیب و حمله دشمن به پالایشگاه های کشور کاهش یافته است و بخش مصرف باید برای جبران این ناترازی ها مدیریت بیشتری داشته باشد.
مریم کلانتری گزارش می دهد: