رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان بوشهر از شناسایی و توقیف ۷ میلیارد تومان وجوه حاصل از دو پرونده برداشت غیرمجاز اینترنتی و کلاهبرداری در فضای مجازی با ا اقدام سریع کارشناسان پلیس خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرهنگ سید احمد موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی دو تماس جداگانه از سوی دو شهروند در استان بوشهر با مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا استان مبنی بر برداشت غیرمجاز و کلاهبرداری رایانه‌ای از حساب‌های بانکی آنان، بلافاصله اقدامات تخصصی برای پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان قرار گرفت.

وی در تشریح شیوه‌های ارتکاب این جرایم افزود: در یکی از این پرونده‌ها، مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از حساب یکی از شهروندان از طریق پیونده آلوده برداشت شده بود، همچنین در پرونده دیگر، یکی از شهروندان که با هدف خرید کالا از طریق فضای مجازی اقدام کرده بود، پس از توافق با فروشنده و پرداخت کامل وجه معامله به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، قربانی کلاهبرداری اینترنتی شد.

رئیس پلیس فتا استان بوشهر اظهار کرد: کارشناسان پلیس با اقدام سریع و دقیق و بهره‌گیری از سامانه‌های نوین تحت اختیار موفق شدند با هماهنگی مراجع قضایی، وجوه سرقت‌شده را در لایه‌های مختلف شبکه بانکی و فروشگاه‌های اینترنتی شناسایی و پیش از هرگونه مصرف یا خروج از چرخه بانکی، مسدود و توقیف کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فضای مجازی از شهروندان خواست از بازکردن پیوند‌های ناشناس و مشکوک خودداری و در معاملات اینترنتی، پیش از احراز هویت فروشنده و اطمینان از اعتبار و اصالت کالا، از واریز هرگونه وجه یا بیعانه خودداری کنند.

سرهنگ موسوی یادآور شد: شهروندان در صورت مواجهه با برداشت غیرمجاز از حساب بانکی یا هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا گزارش کنند.