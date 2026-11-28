استاندار خوزستان با اشاره به برنامه جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت در استان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۲۹ مشعل نفتی خاموش شده و با اجرای طرح‌های واگذارشده به بخش خصوصی، مشعل‌های دیگری نیز از مدار سوزاندن گاز خارج خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، استاندار خوزستان با اشاره به برنامه جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت در استان گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون ۲۹ مشعل نفتی خاموش شده و با اجرای طرح‌های واگذارشده به بخش خصوصی، مشعل‌های دیگری نیز از مدار سوزاندن گاز خارج خواهند شد.

سیدمحمدرضا موالی‌زاده در آیین افتتاح برخط طرح‌های صنعت نفت استان اظهار کرد: از مجموع حدود ۷۰۰ میلیون فوت‌مکعب گاز فلر در خوزستان، جمع‌آوری ۵۵۰ میلیون فوت‌مکعب در برنامه قرار دارد که علاوه بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی، نقش مؤثری در کاهش آلایندگی و بهبود وضعیت محیط زیست استان خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات صنعت نفت برای جمع‌آوری گاز‌های همراه افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون ۲۹ فلر در استان خاموش شده و اجرای طرح جمع‌آوری گاز‌های همراه از ۱۵ فلر دیگر نیز به بخش‌های مربوط واگذار شده است.

استاندار خوزستان ادامه داد: تاکنون ۲۶۰ میلیون فوت‌مکعب از گاز‌های فلر جمع‌آوری شده و با اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده، ۳۱۸ میلیون فوت‌مکعب دیگر نیز جمع‌آوری خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهمن‌ماه یک مشعل دیگر خاموش شود.

موالی‌زاده با تأکید بر ضرورت جبران خسارت‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های نفتی گفت: پیشنهاد اختصاص بخشی از منافع اقتصادی حاصل از جمع‌آوری گاز‌های مشعل به توسعه زیرساخت‌های محیط زیستی استان را به رئیس‌جمهور ارائه کرده‌ایم.

وی افزود: با توجه به خسارت‌هایی که سوزاندن گاز‌های فلر به محیط زیست خوزستان وارد کرده و تأکید رئیس‌جمهور بر جمع‌آوری این گازها، ضروری است بخشی از درآمد حاصل از اجرای این طرح‌ها برای بهبود وضعیت محیط زیست استان اختصاص یابد.

استاندار خوزستان تأکید کرد: جمع‌آوری گاز‌های همراه نفت نباید تنها به‌عنوان اقدامی برای جلوگیری از هدررفت منابع انرژی در نظر گرفته شود، بلکه باید از ظرفیت اقتصادی ایجادشده در این مسیر برای تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی و کاهش آثار آلایندگی در استان نیز استفاده کرد.