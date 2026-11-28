به مناسبت تقارن روز زن و هفته جهانی کارآفرینی، نخستین جشنواره تجلیل از بانوان رهبر، کارآفرین، مدیر و تاثیرگذار استان گیلان فردا در رشت برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان اعلام کرد: در آستانه گرامیداشت میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، و تقارن با هفته جهانی کارآفرینی، «نخستین جشنواره تجلیل از بانوان رهبر، کارآفرین، مدیر و تأثیرگذار استان گیلان» فردا هشتم آذر در رشت برگزار می‌شود.

در این جشنواره از بانوان پیشران توسعه، رهبران نوآوری و مدیران تأثیرگذار گیلان تجلیل می‌شود.

علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند با شماره‌های ۰۹۳۶۱۶۴۸۶۴۲ – ۰۹۱۰۲۳۴۰۰۲۷ تماس بگیرند.