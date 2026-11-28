معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با همکاری کمیته حکمرانی و سیاست‌گذاری انجمن مدیریت فناوری و نوآوری و اندیشکده سیاست‌پژوهان علم، فناوری و نوآوری، فراخوان نخستین چالش سیاستی خود را با عنوان «گذار به پارادایم نوین حکمرانی و سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری» و با محوریت طراحی مأموریت‌های ملی در حوزه نوآوری منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، امروزه کشور‌ها با مسائل پیچیده و چندبعدی نظیر بحران آب، امنیت غذایی، ناترازی انرژی، سلامت فراگیر، هوش مصنوعی و گذار به صنایع پیشرفته مواجه‌اند؛ مسائلی که حل آنها مستلزم هماهنگی میان بخش‌های مختلف، بسیج ظرفیت‌های علمی، فناورانه، اقتصادی و نهادی و بازنگری در شیوه‌های متعارف سیاست‌گذاری است.

در همین راستا، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تکیه بر ضرورت گذار به یک «دولت مأموریت‌گرا و تحول‌آفرین»، فراخوانی تخصصی را برای پژوهشگران و صاحب‌نظران تدوین کرده است. هدف از این رویکرد، عبور از سیاست‌های مقطعی و حرکت به سوی تعریف اهداف روشن، سنجش‌پذیر و ملی است؛ جایی که به‌جای اقدامات پراکنده، ظرفیت‌های کشور در راستای یک مأموریت مشترک بسیج شوند.

محور اصلی این چالش سیاستی، پاسخ به این پرسش بنیادین است: چگونه می‌توان یک مسئله راهبردی یا ابرچالش ملی را به یک مأموریت مشخص، هدفمند و قابل پیگیری در حوزه نوآوری تبدیل کرد؟ در این مسیر، موضوعاتی همچون امنیت غذایی، بحران آب، ناترازی انرژی، سلامت فراگیر، هوش مصنوعی و گذار به صنایع پیشرفته به عنوان نمونه‌هایی از چالش‌های کلیدی کشور مطرح شده‌اند. در واقع، از شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود که با ارائه تحلیل‌های سیاستی، نقشه‌های راهی برای تبدیل این مسائل بزرگ به مأموریت‌های عملیاتی در نظام علم، فناوری و نوآوری ترسیم کنند.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، مهلت ارسال تحلیل‌های سیاستی تا ۱۵ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی رایانامه Policy@isti.ir ارسال کنند. برای تحلیل برتر، جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.

همچنین سه تحلیل برگزیده، از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تقدیرنامه دریافت خواهند کرد. معرفی تحلیل‌های منتخب به نهاد‌های سیاست‌گذار برای شکل‌گیری همکاری‌های بعدی و توسعه راهکار‌های پیشنهادی، از دیگر امتیازات این فراخوان است؛ اقدامی که امکان بهره‌گیری از پیشنهاد‌های تخصصی در فرایند‌های سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری را فراهم می‌کند.

علاقه‌مندان پس از تکمیل فرم شرکت در چالش سیاستی اول «گذار به دولت مأموریت گرا و تحول آفرین؛ طراحی مأموریت‌های ملی در حوزه نوآوری»، برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه فراخوان معاونت علمی مراجعه کنند.