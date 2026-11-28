معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان از رفع تصرف و خلع ید ۲۸ هکتار زمین دولتی در مناطق مختلف استان، از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدحسین رحمت‌زاده گفت: با پیگیری‌های حقوقی انجام شده از ابتدای امسال تاکنون، ۲۸ هکتار زمین دولتی در شهرستان‌های مختلف گیلان از متصرفان پس گرفته و خلع ید شد.

وی با اافزود: با پیگیری‌های مستمر مجموعه معاونت املاک و حقوقی و همکاری یگان حفاظت، اقدامات لازم برای شناسایی، برخورد با تصرفات غیرقانونی و بازپس‌گیری زمین‌های دولتی در سطح استان انجام می‌شود.

معاون املاک و حقوقی اداره‌کل راه و شهرسازی گیلان گفت: صیانت از زمین‌های دولتی فقط به رفع تصرفات محدود نمی‌شود، بلکه کارشناسان این اداره کل، کار پیشگیری از تصرفات جدید و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی را هم با جدیت دنبال می‌کنند.

محمدحسین رحمت‌زاده با هشدار به خریداران املاک در گیلان، افزود: شهروندان پیش از هرگونه خرید و انجام معامله ملکی، با استعلام از وضعیت حقوقی و مالکیت زمین، از دولتی نبودن آن ملک مطمئن شوند، زیرا خرید و معامله اراضی دولتی می‌تواند موجب بروز مشکلات و خسارات حقوقی و مالی برای خریداران شود.