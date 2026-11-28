برنامه‌های «پرسشگر» با موضوع «بسیج فرهنگیان، دیروز، امروز و فردا»، «به خانه برمی‌گردیم» با نگاهی به تاثیر بازی‌های دیجیتال بر آموزش و سلامت زنان، «شما و سیما» با پخش پشت صحنه برنامه‌های تلویزیونی و «همه به پیش» با موضوع «نظم جهانی، نظمی آمریکایی برای بلعیدن دنیا به هر قیمتی»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه زنده «پرسشگر» امشب با موضوع «بسیج فرهنگیان، دیروز، امروز و فردا» از شبکه آموزش پخش می شود.

حمید رفیعی، فرمانده بسیج وزارت آموزش و پرورش و امیررضا سعادت‌غلامی، مسئول دبیرخانه گروه‌های پیشرفت مدرسه استان مرکزی، در این برنامه به بررسی جایگاه و نقش بسیج فرهنگیان در گذشته، حال و آینده می‌پردازند.

برنامه «پرسشگر» به تهیه‌کنندگی علی بهاری اصل و با اجرای ناصر خیرخواه، شنبه‌ها ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

برنامه امروز «به خانه برمی‌گردیم» به موضوعاتی از قبیل تأثیر بازی‌های دیجیتال بر سرگرمی و آموزش، اندومتریوز و مسیر مادر شدن، افزایش اعتمادبه‌نفس، آموزش آرایشگری و آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمد نظری» و «محدثه صارمی»، «سید علیرضا آل‌داود»، پژوهشگر و مدرس سواد رسانه‌ای و فضای مجازی، تأثیر بازی‌های دیجیتال بر سرگرمی و آموزش را تشریح خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «رعنا کریمی»، متخصص زنان، زایمان و نازایی و فلوشیپ ناباروری و IVF و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره اندومتریوز، درد‌های لگنی و مسیر مادر شدن گفت‌و‌گو خواهد کرد.

علاوه بر این، دکتر «زهرا جمشیدی»، روان‌شناس، در خصوص افزایش اعتمادبه‌نفس، راهکار‌های کاربردی ارائه می‌کند.

«پوریا سبزه‌ای»، مربی آرایشگری، نیز در این برنامه به آموزش کوتاه کردن مو می‌پردازد. در بخش آشپزی برنامه نیز «عباس یعقوبی‌ثانی»، مربی آشپزی، به همراه «علی کوشکی»، دستیار، طرز تهیه «جوجه‌چینی با سس تارتار» را آموزش خواهند داد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه «شما و سیما» گزارشی از پشت صحنه برنامه‌های «پیچ آخر» و مسابقه «رمز سلامتی» را برای مخاطبان پخش می‌کند.

در این قسمت از برنامه «شما و سیما»، بخش‌هایی از پشت صحنه برنامه «پیچ آخر» و مسابقه «رمز سلامتی» پخش می شود. همچنین نشان مجموعه «پزشک دهکده» از دیگر بخش‌های این برنامه است.

برنامه «شما و سیما» امروز ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه یک پخش و فردا، یکشنبه از شبکه نسیم پخش می شود.

برنامه «همه به پیش» با موضوع «نظم جهانی، نظمی آمریکایی برای بلعیدن دنیا به هر قیمتی» از شبکه آموزش پخش می شود.

در این برنامه اسرا درخشان، ریحانه جعفری و زینب جباری، پژوهشگران نوجوان با حضور مسعود براتی، کارشناس روابط بین‌الملل، به بررسی نظم جهانی و نقش آمریکا در شکل‌دهی به مناسبات بین‌المللی می‌پردازند.

برنامه «همه به پیش» به تهیه‌کنندگی حمیدرضا رضایی و با اجرای آرش رضوانی، شنبه تا دوشنبه ساعت ۲۱ پخش می‌شود.