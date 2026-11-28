مولوی محمدفاضل مظلوم، وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان، در سفر یک‌روزه به سیستان و بلوچستان، باهدف گسترش همکاری‌های اقتصادی وتجاری ایران وافغانستان در گذرگاه مرزی پل ابریشم مورد استقبال استاندار سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، این سفر با هدف تقویت مناسبات دوجانبه، گسترس همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تسهیل مبادلات مرزی و گسترش تعاملات حمل‌ونقلی انجام می‌شود.

توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی و اقتصادی استان و پیگیری تفاهم‌های پیشین درباره احداث پل دوم میلک، از محور‌های مهم گفت‌و‌گو‌های دو طرف است؛ توافقی مهم در مسیر تسهیل تردد و گسترش مبادلات مرزی دو کشور خواهدبود.