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مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، اعلام کرد:سینما آزادی کرمانشاه به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر، سه روز نیمبها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر، بلیت تمامی فیلمهای در حال اکران در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه از ۸ تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ با تخفیف ۵۰ درصدی عرضه میشود.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، گفت: در راستای گرامیداشت مقام والای مادر و فراهم کردن فرصتی برای حضور بیشتر خانوادهها در محیط فرهنگی و هنری سینما، تصمیم گرفتهایم به مناسبت این مناسبت فرخنده، به مدت سه روز شرایط استفاده از بلیت نیمبها را برای علاقهمندان فراهم کنیم.
محمد جواد کنجوری افزود: امیدواریم این فرصت، بهانهای برای دورهمیهای خانوادگی، قدردانی از مادران و رقم خوردن لحظاتی خاطرهانگیز در کنار خانوادهها باشد.
کنجوری در پایان از مردم فرهنگدوست کرمانشاه دعوت کرد تا از ۸ لغایت ۱۰ آذرماه با حضور در پردیس سینمایی آزادی، ضمن تماشای فیلمهای روز سینمای ایران، از این فرصت ویژه بهرهمند شوند.
وی گفت: علاقهمندان میتوانند بلیتهای خود را با تخفیف ۵۰ درصدی از طریق سامانه فروش بلیت سینما به نشانی gisheh۷.ir تهیه کنند.