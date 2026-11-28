مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، اعلام کرد:سینما آزادی کرمانشاه به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر، سه روز نیم‌بها شد.

نیم بها شدن نرخ بلیت سینما آزادی کرمانشاه به مناسبت روز زن

نیم بها شدن نرخ بلیت سینما آزادی کرمانشاه به مناسبت روز زن



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت مقام مادر، بلیت تمامی فیلم‌های در حال اکران در پردیس سینمایی آزادی کرمانشاه از ۸ تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ با تخفیف ۵۰ درصدی عرضه می‌شود.

مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه، گفت: در راستای گرامیداشت مقام والای مادر و فراهم کردن فرصتی برای حضور بیشتر خانواده‌ها در محیط فرهنگی و هنری سینما، تصمیم گرفته‌ایم به مناسبت این مناسبت فرخنده، به مدت سه روز شرایط استفاده از بلیت نیم‌بها را برای علاقه‌مندان فراهم کنیم.

محمد جواد کنجوری افزود: امیدواریم این فرصت، بهانه‌ای برای دورهمی‌های خانوادگی، قدردانی از مادران و رقم خوردن لحظاتی خاطره‌انگیز در کنار خانواده‌ها باشد.

کنجوری در پایان از مردم فرهنگ‌دوست کرمانشاه دعوت کرد تا از ۸ لغایت ۱۰ آذرماه با حضور در پردیس سینمایی آزادی، ضمن تماشای فیلم‌های روز سینمای ایران، از این فرصت ویژه بهره‌مند شوند.

وی گفت: علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های خود را با تخفیف ۵۰ درصدی از طریق سامانه فروش بلیت سینما به نشانی gisheh۷.ir تهیه کنند.