به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۵۶ اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان، فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت دوشنبه ۹ آذر ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و تا پنجشنبه ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت.

نوع مخاطره این سامانه، رگبار باران و برف، وزش باد شدید، رعدوبرق، کاهش دما و مه اعلام شده است. فعالیت سامانه در نیمه غربی استان از سه‌شنبه ۱۰ آذر آغاز می‌شود و چهارشنبه ۱۱ آذر نیز در برخی مناطق ادامه دارد. روز پنجشنبه ۱۲ آذر، همه مناطق استان از جمله اصفهان، آران‌وبیدگل، اردستان، انارک، بادرود، بوئین‌میاندشت، چادگان، چوپانان، خمینی‌شهر، خوانسار، خور و بیابانک، فریدن، فریدون‌شهر، فلاورجان، کاشان، کوهپایه، گلپایگان، مبارکه، مهاباد، مورچه‌خورت، شاهین‌شهر و میمه، نائین، نجف‌آباد، نطنز، نیک‌آباد، هرند و ورزنه تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

بر اساس این هشدار، احتمال اختلال در تردد شهری و بین‌شهری، لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها، به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، وجود دارد. همچنین بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی و تنش سرما در بخش کشاورزی از آثار احتمالی این سامانه عنوان شده است.

اداره‌کل هواشناسی استان اصفهان به شهروندان توصیه کرده است از سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه حرکت کرده، فاصله طولی را رعایت و خودرو‌های خود را به وسایل زمستانی و سوخت کافی مجهز کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری از فعالیت در ارتفاعات و کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی و طبیعت‌گردی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای برف‌روبی و مدیریت آب‌گرفتگی معابر تأکید شده است.