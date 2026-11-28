بانک مرکزی در ادامه رسیدگی به تخلفات سکو‌های تبادل رمزارز، دسترسی به ابزار‌های برداشت غیرحضوری شش سکوی تبادل رمزارزی را محدود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این بانک در ادامه رسیدگی به تخلفات سکو‌های تبادل رمزارز، اقدام به شناسایی سکو‌هایی کرده است که برخی الزامات ناظر بر عملیات مجاز خرید و فروش و مبادله رمزارز را رعایت نکرده‌اند.

در این خصوص علاوه بر محدویت‌های ایجاد شده برای سه سکوی رمزارزی در روز‌های گذشته، شش سکوی تبادل رمزارز دیگر نیز شناسایی شدند و در چهارچوب صلاحیت‌های قانونی بانک مرکزی، دسترسی به ابزار‌های برداشت غیرحضوری این سکو‌ها از حساب‌های سپرده متعلق به آنها محدود شد.

گفتنی است بانک مرکزی پایش عملکرد سکو‌های تبادل رمزارزی و مقابله با تخلفات آنها را ادامه خواهد داد.