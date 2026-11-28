سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان یزد با رقابت هفت اثر نمایشی از شهرستان‌های یزد، میبد، بافق و بهاباد، از دهم تا سیزدهم آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به برگزاری سی‌وششمین دوره جشنواره تئاتر استان یزد گفت: جشنواره تئاتر یکی از قدیمی‌ترین رویداد‌های فرهنگی و هنری استان یزد است که تاکنون ۳۵ دوره آن برگزار شده و امسال سی‌وششمین دوره آن برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام دانشی افزود: فراخوان این جشنواره مردادماه منتشر شد و در مجموع ۲۷ نمایش برای حضور در این رویداد ثبت‌نام کردند که از این تعداد، ۱۶ نمایش برای بازبینی آماده شدند.

وی ادامه داد: پس از بازبینی آثار از سوی هیئت انتخاب، هفت نمایش از شهرستان‌های یزد، میبد، بافق و بهاباد به مرحله نهایی جشنواره راه یافتند که دو اثر در بخش خیابانی و پنج اثر در بخش صحنه‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به حضور پررنگ جوانان در این دوره از جشنواره گفت: در کنار بخش رقابتی و اصلی، برنامه‌ها و رویداد‌های جنبی نیز با هدف بهره‌مندی شهروندان و علاقه‌مندان از هنر تئاتر پیش‌بینی شده است.

از ویژگی‌های این دوره از جشنواره، انتخاب آرای مردمی برای نخستین بار است که زمینه مشارکت بیشتر مخاطبان در ارزیابی آثار نمایشی را فراهم می‌کند.

سی‌وششمین جشنواره تئاتر استان یزد دهم آذرماه با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز می‌شود و سیزدهم آذرماه با معرفی برگزیدگان و برگزاری آیین اختتامیه به کار خود پایان می‌دهد.