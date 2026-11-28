به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رقیه پناهی با اشاره به آمار مسمومیت‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کشور گفت: طی ۲۰ روز اخیر ۵۴۳ نفر در کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم شده‌اند که متأسفانه ۲۳ نفر از این افراد جان خود را از دست داده و ۸ نفر نیز دچار مرگ مغزی شده‌اند.

وی افزود: با توجه به این آمار و نگرانی‌های ایجادشده، دانشگاه علوم پزشکی با هدف آگاهی‌بخشی و پیشگیری از گسترش این بحران، نسبت به اطلاع‌رسانی و هشدار به مردم اقدام کرده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ادامه داد: پس از این هشدارها، طی سه روز اخیر ۱۸ مورد مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی در استان به مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گزارش شده است.

پناهی با تأکید بر ضرورت افزایش مراقبت خانواده‌ها از جوانان و فرزندان خود تصریح کرد: لازم است مردم نسبت به خطرات مصرف مشروبات الکلی آگاهی بیشتری داشته باشند تا از بروز و گسترش این بحران در استان جلوگیری شود.

وی همچنین درباره اقدامات ضروری در صورت بروز مسمومیت گفت: در صورت مشاهده علائم هشداردهنده پس از مصرف مشروبات الکلی، باید بدون فوت وقت با شماره ۱۱۵ تماس گرفته یا فرد را به مراکز درمانی منتقل کرد تا اقدامات درمانی لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد ابراز امیدواری کرد با افزایش آگاهی عمومی و همکاری خانواده‌ها، موارد مسمومیت در استان و کشور به صفر برسد.