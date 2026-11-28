به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده انتظامی گلستان در این مراسم با تأکید بر اینکه تأمین امنیت پایدار صرفاً وظیفه نیروی انتظامی نیست، مشارکت اقشار مختلف جامعه را ضامن ثبات و انضباط اجتماعی دانست و گفت:امنیت یک محصول جمعی است که از دل تعامل پلیس، نهاد‌ها و آحاد مردم برمی‌آید.

سردار محمد طراقیه اظهار داشت:نگرش پلیس به مقوله امنیت، یک نگاه اجتماعی و فرابخشی است، به این معنا که امنیت پایدار زمانی محقق می‌شود که تمام سطوح جامعه خود را در قبال آن مسئول بدانند.

وی با بیان اینکه امنیت تنها یک وظیفه سازمانی برای پلیس محسوب نمی‌شود، تصریح کرد: ما معتقدیم امنیت یک محصول جمعی است و این محصول با زحمت و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی و در کنار آن، ایفای نقش مؤثر خانواده‌ها، نهاد‌های آموزشی، فرهنگی و عموم شهروندان به دست می‌آید.

ارشد انتظامی استان افزود: آنچه بیش از شاخص‌های عینی امنیت اهمیت دارد، باور و احساس آرامش در نزد افکار عمومی است پلیس گلستان تلاش می‌کند با افزایش حضور میدانی و تعامل نزدیک با مردم، این حس ارزشمند را در جای‌جای استان تقویت کند.

در پایان این مراسم، باحکم سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سرهنگ سعید مارزلو به عنوان فرمانده انتظامی شهرستان گرگان معرفی و از خدمات سرهنگ گارآگاه عباسعلی پهلوانی نسب فرمانده پیشین قدردانی شد.