معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از ثبت ۵۳۱ تخلف حادثه‌ساز توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در محورهای مواصلاتی استان طی آبان‌ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن حق‌نیا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آبان‌ماه سال جاری، ۵۳۱ مورد تخلف حادثه‌ساز ناشی از تجاوز از سرعت مجاز به میزان بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت توسط سامانه‌های هوشمند ثبت تخلف در محور‌های مواصلاتی خوزستان به ثبت رسید.

وی با اشاره به عملکرد مرکز مدیریت راه‌های استان افزود: در مدت یادشده، ۱۱ هزار و ۳۴۰ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شد که میانگین زمان مکالمه اپراتور‌ها با کاربران تماس‌گیرنده ۱۶۸ ثانیه، معادل دو دقیقه و ۴۸ ثانیه بوده است.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: شبکه هوشمند جاده‌ای استان از ۱۶۳ دوربین ثبت تخلف، ۶۰ دوربین نظارت تصویری، ۱۴۲ دستگاه ترددشمار، پنج تابلوی پیام متغیر و پنج سامانه توزین در حال حرکت برخوردار است.

حق‌نیا اظهار کرد: سامانه‌های هوشمند جاده‌ای علاوه بر پایش مستمر وضعیت تردد و شناسایی تخلفات رانندگی، نقش مؤثری در مدیریت جریان ترافیک، شناسایی رفتار‌های پرخطر رانندگان و ارتقای ایمنی سفر‌های جاده‌ای دارند.

وی تصریح کرد: کاربران جاده‌ای می‌توانند پیش از آغاز سفر با تماس با سامانه ۱۴۱ آخرین وضعیت ترافیکی، شرایط جوی و محدودیت‌های تردد در محور‌های مواصلاتی مطلع شوند.