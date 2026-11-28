دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از صدور دستور‌های ویژه قضایی برای شناسایی، سامان‌دهی و ایمن‌سازی انبار‌های کالا و برخورد قانونی با انبار‌های فاقد مجوز و خطرآفرین در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مصطفی مظاهری گفت: در پی آتش‌سوزی گسترده در یکی از انبار‌های کالا در اصفهان، برای پیشگیری از حوادث مشابه و صیانت از حقوق عامه، دستور‌های ویژه‌ای به دستگاه‌های مسئول ابلاغ شد.

وی افزود: فرمانداری با همکاری شهرداری، اتاق اصناف، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی و سازمان آتش‌نشانی باید همه انبار‌ها و اماکن فاقد مجوز، ناایمن و دارای تغییر کاربری را شناسایی و برای رفع خطر و سامان‌دهی آنها اقدام کند.

دادستان اصفهان با تأکید بر ضرورت اجرای فوری این دستور‌ها گفت: سازمان آتش‌نشانی نیز موظف است با بازرسی میدانی، صدور اخطار به مراکز ناایمن و پیگیری رفع نواقص، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کند.

مظاهری تأکید کرد: دستگاه‌های مسئول باید گزارش اقدامات و روند اجرای مأموریت‌های خود را به‌صورت مستمر به دبیرخانه معاونت حقوق عامه دادسرای اصفهان ارائه دهند.