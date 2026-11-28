نیروی دریایی با اقتدار و باصلابت گلوی استکبار جهانی را در تنگه هرمز فشرده و آنها را به ناتوانی انداخته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دریادار مرادزاده، نماینده نیروی دریایی در استان اردبیل در آستانه هفتم آذر روز نیروی دریایی پیش از خطبه‌های نماز جمعه اردبیل، اظهار کرد: نیروی دریایی با آمادگی کامل در خدمت نظام و مردم است و با صلابت تمام در دفاع از آب‌های آزاد و سرزمینی این کشور آماده جانفشانی است.

وی با اشاره به اقتدار نیروی دریایی در قالب حرکت بی نظیر ناوچه پیکان و دنا در کنار حضور مقتدرانه در آب‌های آزاد خاطرنشان کرد: امنیت دریایی امروز حاصل مجاهدت نیرو‌های با صلابتی است که با اقتدار تمام توانسته‌اند در دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه از مرز‌های آبی کشور به شایستگی دفاع کنند.

دریادار مرادزاده به ماجراجویی‌های دشمنان در عرصه دریایی به ویژه ضربه زدن به قدرت و صلابت کشورمان در تنگه هرمز و خلیج فارس اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی نه تنها بحران‌ها و تهدید‌های متعددی را با قدرت از سر گذرانده است بلکه توانسته با به راه انداختن ناوشکن‌های جماران، دنا، سهند، زاگرس و دیگر تجهیزات و امکانات پیشرفته دشمن را به عقب رانده و در حوزه دریا ماموریت خود را انجام دهد. نماینده نیروی دریایی در استان اردبیل حضور نیرو‌های جوان را در نیروی دریایی اسباب قدرت و صلابت بی نظیر توصیف کرد و افزود: در یکی از این حرکت‌های بی نظیر دریانوردان ایرانی در مدت ۲۳۲ روز توانستند بیش از ۸۵ هزار کیلومتر راه دریایی را با صلابت و اقتدار تمام طی کرده و پرچم ایران را به اهتزاز درآورند.

دریادار مرادزاده تصریح کرد: نقش نیروی دریایی در دفاع مقدس دوم و سوم نقش بی بدیلی در دفاع از آب‌های سرزمینی بود به طوری که تاکنون در تنگه هرمز، عمان و خلیج فارس تا اقیانوس هند صلابت نیروی دریایی ایران زبانزد عام و خاص شده است.

وی افزود: به رغم همه کارشکنی‌ها و ستیز با دشمن رژیم تروریستی آمریکایی و اسرائیلی تلاش کردند تا ضربه‌ای به نیروی دریایی ما وارد کنند، اما هیچ وقت نتوانستند به اهدافشان در دریا‌ها و مناطق آبی ایران دست پیدا کنند.

نماینده نیروی دریایی در استان اردبیل ادامه داد: صحنه به نحوی به نفع ایران در جنگ رمضان تغییر پیدا کرد که امروز ما در تنگه هرمز گلوی آمریکا و رژیم صهیونیستی را به شدت فشرده‌ایم و اجازه نداده‌ایم بدون اجازه ایران و اشرافیت اطلاعاتی و تام الاختیار ما حرکتی و عبور و مروری از این تنگه انجام شود.

دریادار مرادزاده بیان کرد: هرچند در این نبرد سهمگین دشمن با حمله به ناوشکن دنا ۱۰۴ نفر را از نیرو‌های دریایی به شهادت رساند، اما اقتدار و صلابت ما مانع از تحرک دشمن در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز شده است.

وی یاد و خاطره شهدای ناوشکن دنا، جماران و پیکان را در انجام ماموریت‌های خطیر یادآور شد و بیان کرد: امروز دشمن چهره عوض کرده و در یک جنگ ترکیبی و شناختی تلاش می‌کند با فشار اقتصادی، روحی و روانی ملت ایران را از ادامه مسیر با صلابت خود مأیوس و ناامید کند.

نماینده نیروی دریایی در استان اردبیل خاطرنشان کرد: قطعا نیرو‌های ما با حضور و صلابت تمام در صحنه است و بیش از گذشته نیروی دریایی ارتش و سپاه از مرز‌های آبی این کشور محافظت و صیانت خواهد کرد.