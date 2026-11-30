خانواده‌ای زنجانی با اهدای اعضای بدن سه عزیز ازدست‌رفته خود در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵، به بیماران نیازمند پیوند فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵ - ۰۱:۱۰ کد خبر : ۵۹۷۸۹۲۵

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ خانواده‌ای زنجانی با اهدای اعضای بدن سه عزیز ازدست‌رفته خود در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۵، به بیماران نیازمند پیوند فرصت دوباره زندگی بخشیدند.

در تازه‌ترین مورد، یوسف قلیزاده، سومین اهداکننده عضو از خاندان قلیزاده، سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ پس از تأیید مرگ مغزی و با رضایت خانواده، در بیمارستان سینا اعضای بدن خود شامل قلب، کبد و دو کلیه را اهدا کرد.

پیش از این نیز پریسا مغانلو در مردادماه ۱۴۰۰ و ماهزر قلیزاده در آبان‌ماه ۱۴۰۳ پس از مرگ مغزی اعضای بدن خود را اهدا کرده بودند.

تکرار این اقدام انسان‌دوستانه در یک خانواده، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ اهدای عضو و ایثار است؛ اقدامی که با وجود اندوه از دست دادن عزیزان، امید به زندگی را به بیماران نیازمند پیوند هدیه می‌کند.

شبکه فراهم‌آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز از همکاری خانواده اهداکننده، تیم فراهم‌آوری اعضای دانشگاه علوم پزشکی زنجان و کادر درمانی و اداری بیمارستان سینا قدردانی کرد.