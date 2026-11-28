اداره کل هواشناسی استان مرکزی از تداوم پایداری جو و احتمال کاهش کیفیت هوا در مناطق صنعتی استان تا فردا خبر داد و برای فعالیت سامانه بارشی از روز دوشنبه تا پنجشنبه هشدار زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد پایداری و سکون نسبی جو در استان مرکزی دست‌کم تا فردا، یکشنبه، ادامه خواهد داشت؛ شرایطی که می‌تواند در برخی ساعات موجب کاهش کیفیت هوا در اراک و دیگر مناطق صنعتی استان شود.

از اواخر وقت فردا، سامانه بارشی جدیدی از مناطق غربی وارد کشور می‌شود و استان مرکزی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فعالیت این سامانه از روز دوشنبه با بارش‌های پراکنده آغاز می‌شود و از روز سه‌شنبه تا ساعاتی از روز پنجشنبه، شدت بارش‌ها افزایش خواهد یافت.

در همین زمینه، اداره کل هواشناسی استان مرکزی با صدور هشدار زرد شماره ۳۸، نسبت به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی هشدار داده است.

از نظر دمایی نیز تا فردا تغییر محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود، اما از روز دوشنبه و همزمان با فعالیت سامانه بارشی، دمای روزانه در استان کاهش خواهد یافت.