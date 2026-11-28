استاندار بوشهر با استقبال از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در حوزه صنعت میگو، گفت: آمادگی داریم با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرایند‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه این صنعت، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات فراهم شود.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در بازدید از دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت شیلات ایران که در تهران برگزار شد، اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی با خلیج فارس و ظرفیت‌های گسترده دریایی، یکی از قطب‌های مهم اقتصادی دریا محور کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه صنعت شیلات یکی از مهم‌ترین محور‌های توسعه اقتصادی استان است، افزود: در بخش‌های صید و صیادی، پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس، تولید انواع جلبک و آبزی، فراوری و صادرات محصولات آبزی می‌توان ظرفیت‌های ارزشمندی برای تولید، اشتغال‌زایی و ارزآوری ایجاد کرده است.

استاندار بوشهر یادآور شد: رویکرد مدیریت استان، توسعه زنجیره ارزش صنعت شیلات، حمایت از سرمایه‌گذاران، رفع موانع تولید، توسعه صنایع تبدیلی و افزایش صادرات محصولات آبزی است.

زارع تصریح کرد: حضور شرکت‌های تولیدی فعال در صنعت شیلات و اداره کل شیلات استان در دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت شیلات ایران، فرصت شایسته‌ای برای معرفی توانمندی‌های استان بوشهر، تبادل دانش و فناوری، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های تجاری استان است.

استاندار بوشهر با استقبال از حضور سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان بوشهر گفت: آمادگی داریم با حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فرایند‌های سرمایه‌گذاری، زمینه توسعه این صنعت، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه صادرات فراهم شود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری، با اقدامات صورت گرفته بیش از ۴۰ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید داشته باشیم.

مدیرکل شیلات استان بوشهر نیز بیان کرد: دهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت شیلات با مشارکت ۱۳۰ شرکت و در فضایی به وسعت ۱۶ هزار متر مربع، از ۶ تا ۹ آذر در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی جمهوری اسلامی ایران میزبان فعالان، تولیدکنندگان و متخصصان صنعت شیلات و آبزی پروری است.

عقیل امینی افزود: ۲۰ شرکت فعال حوزه شیلات و آبزی‌پروری از استان بوشهر در این نمایشگاه حضور دارند.