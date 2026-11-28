رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، از وقوع ۵ فقره تصادف مرگبار با ۷ کشته در پایتخت طی هفته اول آذر خبر داد و گفت: در این حوادث، دو راننده، دو سرنشین خودرو، دو راکب موتورسیکلت و یک عابر پیاده جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور درباره تصادفات هفته اخیر در تهران گفت: نخستین حادثه ساعت ۲:۱۵ بامداد شنبه ۳۰ شهریور در محدوده وردآورد رخ داد. در این حادثه، یک دستگاه سواری به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه و ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه پس از برخورد با جدول‌های حاشیه راه واژگون شد. بر اثر شدت جراحات وارده، راننده ۳۰ ساله خودرو در دم جان باخت. دومین حادثه نیز ساعت ۱۶:۲۷ روز سه‌شنبه، سوم آذرماه، در خیابان جمهوری به وقوع پیوست. در این سانحه، راکب یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل بی‌توجهی به جلو و اطراف، ابتدا با یک عابر پیاده برخورد کرد و سپس با ورود به لاین مخالف خیابان، با یک دستگاه موتورسیکلت دیگر که در مسیر شرق به غرب در حال حرکت بود، تصادف کرد. در پی این حادثه راکب موتورسیکلت به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

وی افزود: دیگر تصادف مرگبار، ساعت ۲۳:۱۵ سه‌شنبه شب، در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آبشناسان به وقوع پیوست که در آن راننده یک دستگاه سواری به علت تجاوز از سرعت مقرره از مسیر اصلی خود منحرف و با موانع حاشیه راه برخورد کرد. متأسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بود که راننده در صحنه حادثه جان خود را از دست داد و دو سرنشین دیگر خودرو در بیمارستان جان باختند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: ساعت ۰۱:۳۰ بامداد روز چهارشنبه ۴ آذر، واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت در بزرگراه هاشمی رفسنجانی به فوت راکب ۲۲ ساله آن منجر شد. بررسی کارشناسان نشان داد تخطی از سرعت مطمئنه و استفاده نکردن از کلاه ایمنی از عوامل مؤثر در این حادثه بوده است.

سردار موسوی پور گفت: آخرین سانحه فوتی این هفته ساعت ۱۴:۴۰ روز چهارشنبه در بزرگراه شهید همت به وقوع پیوست. بررسی‌های اولیه نشان داد راننده یک دستگاه سواری به دلیل عدم توجه به جلو و اطراف، با عابر پیاده ۸۰ ساله‌ای برخورد کرده است. در پی این حادثه، عابر پیاده به علت شدت جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: بررسی تصادفات این هفته نشان می‌دهد بخش عمده این حوادث ناشی از بی‌احتیاطی و خطای انسانی بوده است؛ از این رو از همه کاربران ترافیک درخواست می‌شود با رعایت قوانین و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، سهم خود را در حفظ جان خود و دیگران ایفا کنند.