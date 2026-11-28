سازمان زندان‌ها برای انتقال ۷۹ زندان به خارج از محدوده شهر‌ها و تأمین منابع مالی احداث مراکز جدید، برنامه‌ریزی کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در سفر به استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۱۰۴ طرح عمرانی برای ساخت و توسعه زندان‌ها در کشور در دست اجراست که پیشرفت فیزیکی این طرح‌ها بین ۱۰ تا ۵۰ درصد است و تأمین منابع مالی و تکمیل آنها در اولویت قرار دارد.

حیدر آسیایی استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها را از راهکار‌های تأمین منابع مالی برای ساخت زندان‌های جدید دانست و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

استاندار اصفهان نیز از برنامه انتقال زندان مرکزی اصفهان به خارج از محدوده شهر خبر داد و گفت: این طرح با همکاری سازمان زندان‌ها، شهرداری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اجرا می‌شود.

مهدی جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به طرح‌های احداث زندان‌های لنجان و شهرضا افزود: این طرح‌ها به‌ترتیب ۴۰ و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و قرار است مرحله نخست هر دو طرح تا شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تعیین تکلیف زمین مورد نیاز برای ساخت زندان جدید خمینی‌شهر را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: وضعیت زمین این طرح نیز به‌زودی مشخص می‌شود.