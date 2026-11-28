به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم‌های سینمایی «کلاشینکف»، «لیلی با من است»، «بهشت زیر پای مادر»، «مرغ حق»، «آن‌ها زنده‌اند» و «ملک سلیمان»، از شنبه ۷ آذر تا پنج شنبه ۱۲ آذر از شبکه افق پخش می‌شوند.

فیلم سینمایی «کلاشینکف» به کارگردانی «کنستانتین بوسلوف»، امشب پخش می شود.

فیلم با بازی یوری بوریسوف، اولگا لرمن و آرتور اسمولیانینوف؛ داستان زندگی میخاییل کلاشنیکف و مسلسلی که او اختراع کرد را به تصویر می‌کشد. وی در سال ۱۹۱۹ در منطقه آلتای واقع در سیبری در نزدیکی مرز روسیه و قزاقستان در خانواده‌ای فقیر متولد شد. تحصیلات وی پایین بود به طوری که نتوانست دوران متوسط را طی کند. در سنین نوجوانی وارد ارتش شوروی شد. در سال ۱۹۴۱ طی یکی از حملات ارتش شوروی به نیرو‌های آلمان نازی در حین رانندگی تانک مجروح و در بیمارستان بستری شد. او در بیمارستان تصمیم گرفت که ...

فیلم سینمایی «لیلی با من است» به کارگردانی «کمال تبریزی»، یک شنبه ۸ آذر پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: صادق مشکینی فیلمبردار تلویزیون که خیلی از جبهه و جنگ می‌ترسد برای این که بتواند از صندوق قرض الحسنه صدا و سیما وام بگیرد تا خانه نیمه ساخته اش را تکمیل کند، باید برای فیلمبرداری فیلمی مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی برود. او برای اینکه پایش به جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرسد حوادث جالبی رقم می‌زند ...

پرویز پرستویی، محمود عزیزی، شهره لرستانی، رحمان باقریان، مهدی فقیه، هدایت الله نوید و حسین معلومی در فیلم سینمایی «لیلی با من است» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «بهشت زیر پای مادر» به کارگردانی «روسلان آکان»، دوشنبه ۹ آذر پخش می شود.

در این فیلم با بازی اِمیل اِسلانیف، آنارکول نظرکولاوا و بولوت تِنتی میسو خواهیم دید: عادل پسر نوجوانی از اهالی قرقیزساتان است که با مادر پیر خود به تنهایی زندگی کرده و کمی شیرین عقل و ساده لوح است به طوری که مادر بسیار دغدغه این را دارد که عادل با این سادگی و زودباوری شدیدی که دارد، پس از مرگش چطور قادر به زندگی خواهد بود. در این بین عادل از مادرش می‌شنود که خداوند به خاطر روح پاکی که دارد، حتما او را به بهشت خواهد برد. عادل که بسیار مادرش را دوست دارد، چنین عنوان می‌کند که من تنها در صورتی به بهشت می‌روم که خداوند مادرم را نیز به بهشت ببرد و ما آنجا هم با یکدیگر باشیم. در این بین روزی از دوستش سمیر می‌شنود که اگر کسی با پای پیاده به زیارت خانه خدا و سفر حج برود، حتما به بهشت خواهد رفت و...

فیلم سینمایی «مرغ حق» به کارگردانی «حسین مختاری و مسعود فروتن»، سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۲۴:۰۰ پخش می شود.

این فیلم به دوران آخر سلطنت احمد شاه قاجار و مبارزات شهید سید حسن مدرس با رضا خان و دخالت و دسیسه‌های انگلیس در امور داخلی ایران می‌پردازد و قتل میرزاده عشقی شاعر و ده‌ها شخصیت دیگر با توطئه رضا خان به منظور رسیدن به قدرت و برکناری نخست وزیران منتخب رضا خان مانند سید ضیاء الدین طباطبایی، مشیر الدوله و قوام السلطنه به دست خود رضا خان و در نهایت تبعید و شهادت سید حسن مدرس.

زنده یاد هادی اسلامی، دانیال حکیمی، مجید جعفری، زنده یاد جمشید اسماعیل خانی، شمسی فضل الهی، مجید جعفری، هادی مرزبان، محمود عزیزی، عنایت شفیعی و حسین سحرخیز در فیلم سینمایی «مرغ حق» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه افق فیلم سینمایی «آن‌ها زنده‌اند» به کارگردانی «جان کارپنتر»، را چهارشنبه ۱۱ آذر پخش می کند.

این فیلم با بازی کیث دیوید، مگ فاستر، ریموند سنت ژاکوس و جورج باک فلاور؛ داستان مردی فقیر و سرگردان به نام جان نادا را روایت می‌کند که برای پیدا کردن کار به لس‌آنجلس می‌رود و در یک ساختمان متروکه همراه با کارگران بی‌خانمان زندگی می‌کند. او به‌طور اتفاقی عینکی عجیب پیدا می‌کند که با استفاده از آن می‌تواند واقعیت پنهان جامعه را ببیند؛ عینک به او نشان می‌دهد که بسیاری از انسان‌های بانفوذ، سیاستمداران، ثروتمندان و صاحبان رسانه آمریکا در حقیقت موجوداتی بیگانه با ظاهری انسانی هستند که از طریق تبلیغات، رسانه‌ها، پول و پیام‌های پنهان، ذهن مردم را کنترل می‌کنند و آنها را به مصرف‌گرایی، اطاعت و پذیرش نظام حاکم آمریکا سوق می‌دهند. نادا متوجه می‌شود پیام‌هایی مانند اطاعت کن، بیشتر بخر، تلویزیون را تماشا کن و فکر نکن در تبلیغات و محیط اطراف مردم پنهان شده‌اند. او تلاش می‌کند دیگران را از این حقیقت آگاه کند، اما ...

فیلم سینمایی «ملک سلیمان» به کارگردانی «شهریار بحرانی»، دیگر فیلمی است که پنج شنبه ۱۲ آذر پخش می شود.

داستان این فیلم از مشاهدات حضرت سلیمان (ع) شروع می‌شود، خداوند از طریق آن زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا حضرت سلیمان (ع) متوجه ضعف‌های بنیادین حکومت خودش شود. حضرت سلیمان حکیم بودند و به واسطه نشانه‌ها درمی‌یابند که خداوند ملک ایشان را به جسدی بی‌جان و بی‌روح تشبیه می‌کند. ایشان درمی‌یابند که دلیل نبود این روح چیست و در نتیجه خداوند او را کمک می‌کند تا ملک بی‌بدیل خود را بنا کند و ...

امین زندگانی، محمود پاک نیت، الهام حمیدی، مهدی فقیه، حسین محجوب، زهرا سعیدی و علیرضا کمالی در فیلم سینمایی «ملک سلیمان» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه افق این فیلم ها را ساعت ۲۴:۰۰ پخش می کند.