سخنگوی شورای رقابت گفت: ادعای ایران خودرو درباره عرضه بدون پلاک خودرو به نهاد حقوقی و استناد به مصوبه کمیته خودرویی وزارت صمت خلاف قانون بود و تخلفات این شرکت در شورای رقابت بررسی و احراز شد.

سپهر دادجوی توکلی در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: در خصوص ابهام مطرح شده درباره واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی و استناد به دستورالعمل شورای رقابت، یک سوء برداشت یا سوء تفسیر صورت گرفته است. شورای رقابت برای تسهیل فروش خودرو به ادارات و ارگان‌هایی که برای مصارف سازمانی نیاز به خودرو دارند، موضوع فروش حقوقی را مطرح کرده است.

وی گفت: این نهاد‌های حقوقی هم باید فرایند‌های مشخص را طی کنند، یعنی خودرو به نام آن نهاد حقوقی سند بخورد و پلاک شود، یعنی هر مالک حقوقی نمی‌تواند تعداد زیادی خودروی بدون پلاک را دریافت کند و آنها را به اشخاص حقیقی واگذار کند.

سخنگوی شورای رقابت افزود: شرایط و ضوابط این نوع واگذاری در دستورالعمل شورای رقابت مشخص شده است و خودرو‌ها باید به نام آن سازمان شماره گذاری شوند، فروش از کف کارخانه و بدون پلاک به یک نهاد حقوقی و عرضه خودرو‌ها از سوی آن نهاد در بازار آزاد در واقع تفسیر اشتباهی است.

توکلی عنوان کرد: بازار خودرو انحصاری تشخیص داده شده است و با توجه به ماده ۵۸ فصل نهم سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت مسئول بازار‌های انحصاری است و مصوبات و قوانین شورای رقابت بر سایر مصوبات ارجحیت دارد.

وی گفت: در موضوع خودرو، مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت به نوعی فصل الخطاب است و هر چیزی خارج از آن غیرقانونی است. در عرضه‌های اخیر، شرکت خودروساز مرتکب تخلف شده است و این تخلف برای شورای رقابت محرز شد، چرا که حتی در نامه کمیته خودور هم اشاره شده که اگر خودروساز مشکل مطالبات با قطعه سازان دارد، با رعایت قوانین و در چارچوب مقررات اقدام کند، اما قوانین رعایت نشده است.

سخنگوی شورای رقابت عنوان کرد: کمیته خودرو یک کمیته کارشناسی در وزارت صمت و بعنوان تنظیم گر فنی حوزه خودرو است، مصوبات کمیته به خودی خود، قانون محسوب نمی‌شود و آنها نقش مشورتی دارند، در واقع بعنوان تسهیل درون سازمانی در وزارت صمت ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: خودروساز نباید مصوبات این کمیته را بنفع خود تعبیر و تفسیر کند و قوانین مشخص را کنار بگذارد، فروش اخیر مطابق با دستورالعمل مصوبه شورای رقابت نبوده و تخلف در شورا محرز شد و با آن برخورد خواهد شد.