رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم گفت: انتخاب استاد راهنمای دوم یا مشاور علمی از میان استادان عراقی می‌تواند زمینه تبادل استاد، تقویت پیوند‌های دانشگاهی دو کشور و توسعه پژوهش‌های مشترک، به‌ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی و دکتری را فراهم کند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، احسان قبول در مراسم روز دانشجویان بین‌الملل دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با اشاره به نقش تاریخی امیرکبیر در نوسازی نظام آموزشی ایران و شکل‌گیری دیپلماسی علمی کشور گفت: امیرکبیر سه حرکت مهم در مسیر توسعه دیپلماسی علمی انجام داد که می‌توان از آنها برای طراحی و پیشبرد برنامه‌های امروز وزارت علوم الگوبرداری کرد.

وی با قدردانی از عباس سروش، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیران این دانشگاه به دلیل توجه ویژه به حوزه بین‌الملل و بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها افزود: حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استفاده از دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست، فرصت مناسبی برای بررسی ظرفیت‌های توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی است.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با تشریح نخستین اقدام دانشگاه امیرکبیر در مسیر توسعه علمی کشور گفت: نخستین حرکت دانشگاه امیرکبیر، شناخت جهان پیرامون خود بود. او تلاش کرد تا حد امکان با شرایط و تحولات کشور‌های دیگر آشنا شود و در همین راستا، در هیئتی که به روسیه سفر کرد، حضور داشت و از نزدیک با شرایط یکی از قدرت‌های مهم آن زمان جهان آشنا شد.

قبول افزود: این رویکرد تاریخی می‌تواند برای ما نیز الهام‌بخش باشد. دانشجویان ایرانی و بین‌المللی باید در گام نخست تلاش کنند محیط پیرامون خود و ظرفیت‌های علمی و فرهنگی سایر کشور‌ها را بشناسند.

وی با تأکید بر ضرورت افزایش تحرک علمی دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های مختلف کشور پیشنهاد کرد: چه خوب است با برنامه‌ریزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، زمینه‌ای فراهم شود تا دانشجویان بین‌المللی در دانشگاه‌های مختلف کشور، به‌ویژه دانشگاه صنعتی اصفهان، حضور پیدا کنند و با محیط‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی متفاوت آشنا شوند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم همچنین با اشاره به اهمیت احیای فرصت‌های مطالعاتی اظهار کرد: باید موضوع فرصت‌های مطالعاتی بار دیگر احیا شود. در این زمینه پیشنهاد شده است بخشی از اعتبار موردنیاز فرصت‌های مطالعاتی دانشجویان دکتری از سوی دانشگاه‌ها و بخش دیگر از سوی وزارت علوم تأمین شود.

وی افزود: برنامه‌هایی برای ایجاد هزار فرصت مطالعاتی ویژه اعضای هیئت علمی نیز در نظر گرفته شده است که امیدواریم به مرحله اجرا برسد و موجب تحرک دوباره در این حوزه شود.

قبول با اشاره به دومین اقدام مهم امیرکبیر در مسیر توسعه علمی ایران گفت: دومین حرکت امیرکبیر، انتقال دانش از کشور‌های دیگر به ایران بود. در دوره برنامه‌ریزی‌های او، زمینه اعزام ۴۲ دانشجو به فرانسه فراهم شد که البته این اعزام‌ها در زمان صدارت وی انجام نشد، اما بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته از سوی او بود.

وی گفت: ۱۳ استاد از اتریش و ایتالیا برای انتقال دانش و تدریس در دارالفنون به ایران آمدند. این اقدامات نمونه‌هایی از تلاش برای انتقال دانش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی کشور‌های دیگر در مسیر توسعه آموزش عالی ایران بود.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در ادامه با ارائه پیشنهادی برای تقویت همکاری‌های علمی ایران و عراق گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر حدود ۸۷۰ تا ۸۸۰ دانشجوی عراقی دارد که احتمالاً ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر از آنها در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول به تحصیل هستند.

قبول پیشنهاد کرد: بر اساس یک برنامه راهبردی، استاد راهنمای دوم یا مشاور علمی این دانشجویان از میان استادان دانشگاه‌های عراق انتخاب شود تا زمینه تبادل استاد و تقویت ارتباطات علمی میان دو کشور فراهم شود.

وی افزود: این اقدام می‌تواند پیوند علمی میان ایران و عراق را در سطح دانشگاه‌ها و استادان گسترش دهد و زمینه همکاری‌های مشترک علمی را فراهم کند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم همچنین به ظرفیت همکاری با دانشگاه‌های افغانستان اشاره کرد و گفت: در لایه بعدی می‌توان دانشجویان و دانشگاه‌های افغانستان، از جمله دانشگاه‌های معتبر کابل و هرات، را نیز در این برنامه‌های تبادل علمی مشارکت داد.

وی تأکید کرد: چنین همکاری‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری ارتباطات علمی پایدار میان دانشگاه‌های کشور‌های منطقه منجر شود و به‌ویژه در مقطع دکتری، زمینه تولید مقاله‌ها و دستاورد‌های پژوهشی مشترک را فراهم کند.

قبول با اشاره به سومین اقدام تاریخی دانشگاه امیرکبیر در مسیر توسعه علمی کشور اظهار کرد: سومین حرکت مهم امیرکبیر، نهادینه‌سازی علم بود. تأسیس دارالفنون یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه محسوب می‌شود؛ اقدامی که زمینه گذار از آموزش‌های سنتی مکتب‌خانه‌ای به سمت آموزش مدرن و دانشگاهی را فراهم کرد.

وی افزود: امیرکبیر با الگوبرداری از تجربه دانشگاه‌های سن‌پترزبورگ و مسکو، تلاش کرد ساختار جدیدی برای آموزش علمی در ایران ایجاد کند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با اشاره به اولویت‌بندی علوم در دارالفنون گفت: دانشگاه امیرکبیر آموزش را با علوم پیشران و موردنیاز کشور در آن دوره آغاز کرد. پزشکی، ریاضیات، فیزیک، مباحث نظامی و متالورژی از جمله حوزه‌هایی بودند که در آن زمان مورد توجه قرار گرفتند؛ چراکه نیاز‌های کشور اقتضا می‌کرد ابتدا این علوم توسعه پیدا کنند.

قبول ادامه داد: امروز نیز باید بتوانیم تبادل دانش را در حوزه‌های پیشران علم و فناوری دنبال کنیم. هوش مصنوعی، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات و سایر حوزه‌های نوین از جمله زمینه‌هایی هستند که توسعه همکاری‌های بین‌المللی در آنها اهمیت فراوانی دارد.

استفاده از ظرفیت علمی ایرانیان خارج از کشور برای توسعه فناوری

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان ایرانی مقیم خارج از کشور اظهار کرد: ایرانیان متخصص و مقیم خارج از کشور می‌توانند در توسعه علمی و فناوری کشور بسیار اثرگذار باشند و باید برای استفاده از دانش، تجربه و توانمندی‌های آنها برنامه‌ریزی کنیم.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم افزود: یکی از برنامه‌های راهبردی کشور، بهره‌گیری از ظرفیت ایرانیان متخصص خارج از کشور است و باید بررسی کنیم چگونه می‌توان از این توان علمی در بخش‌های مختلف استفاده کرد.

قبول با اشاره به محدودیت‌های بازگشت و انتقال فیزیکی همه متخصصان ایرانی به کشور گفت: انتقال و بازگشت استادان و متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخل، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیاز‌های ما باشد؛ اما استفاده از دانش، آگاهی و تجربیات آنها از طریق ظرفیت‌های فضای مجازی و ارتباطات علمی می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی ادامه داد: می‌توان از طریق بستر‌های مجازی، زمینه ارتباط استادان و متخصصان ایرانی خارج از کشور با دانشگاه‌ها و مراکز علمی داخلی را فراهم کرد و از دانش آنها در پیشبرد فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه بهره گرفت.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم با اشاره به برآوردی منتسب به وزارت امور خارجه درباره جمعیت و دارایی ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد: بر اساس برآورد‌های مطرح‌شده، حدود ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند و مجموع ثروت آنها حدود سه هزار میلیارد دلار برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: این ظرفیت انسانی و اقتصادی می‌تواند در صورت برنامه‌ریزی مناسب، تحولات مهمی در حوزه دانش، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایجاد کند.

قبول با اشاره به تجربه تاریخی امیرکبیر در استفاده از رسانه برای انتقال دانش گفت: یکی دیگر از اقدامات مهم دانشگاه امیرکبیر، تأسیس روزنامه «وقایع اتفاقیه» بود. با بررسی بخش‌های مختلف این روزنامه می‌توان دریافت که معرفی دستاورد‌های علمی و انتقال اطلاعات مربوط به تحولات جهان، جایگاه ویژه‌ای در آن داشته است.

وی افزود: دانشگاه امیرکبیر در ارتباط مستمر با سفیران ایران در کشور‌های فرانسه، بلژیک و ایتالیا قرار داشت و اطلاعات و گزارش‌های دریافتی را بررسی و ویرایش می‌کرد تا در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شوند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم تأکید کرد: این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که استفاده از رسانه‌ها و ابزار‌های ارتباطی برای انتقال دانش و آگاهی تا چه اندازه اهمیت دارد.

قبول با اشاره به تحولات رسانه‌ای و فناوری‌های جدید گفت: امروز نیز استفاده از رسانه‌های نوین، هوش مصنوعی و ظرفیت‌های ارتباطی جدید در توسعه علم، بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌ها و گسترش دیپلماسی علمی بسیار مهم است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با الگوبرداری از اقدامات و رویکرد‌های امیرکبیر، بتواند تحرک و جان تازه‌ای به دیپلماسی علمی کشور ببخشد و در مسیر گسترش همکاری‌های علمی بین‌المللی نقش مؤثرتری ایفا کند.