به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرحج و زیارت خراسان جنوبی گفت: در راستای تسهیل سفر‌های زیارتی و فراهم سازی زمینه تشرف علاقه‌مندان به زیارت بارگاه ملکوتی ائمه اطهار (ع)، طی ماه‌های شهریور، مهر و آبان سال جاری، تعداد ۲ هزار و ۵۳۶ زائر از خراسان جنوبی در قالب ۶۵ کاروان به عتبات عالیات اعزام شده‌اند.

حسین دستگردی افزود: از مجموع زائران اعزام‌شده، تعداد ۲ هزار و ۴۹۵ نفر در قالب ۶۴ کاروان به صورت زمینی و تعداد ۴۱ نفر در قالب یک کاروان به صورت هوایی عازم عتبات عالیات شده‌اند.

مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی گفت: اعزام زائران خراسان جنوبی به عتبات عالیات بدون وقفه ادامه دارد و حج و زیارت استان با همکاری دفاتر و شرکت‌های زیارتی استان، در حال ارائه خدمات و برنامه‌ریزی برای اعزام علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات است.

وی گفت: از متقاضیان تشرف به عتبات عالیات دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر، اطلاع از ظرفیت کاروان‌ها، ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات زیارتی، به دفاتر و شرکت‌های زیارتی مجاز سطح استان مراجعه کنند.