۹۴ درصد راه‌های روستایی استان آسفالت شده و حدود ۲۵۰ کیلومتر مانده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و مشارکت دستگاه‌ها می‌توان زمینه تحقق جشن پایان آسفالت راه‌های روستایی استان تا پایان دولت چهاردهم را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان گفت: ۹۴ درصد راه‌های روستایی استان آسفالت شده و حدود ۲۵۰ کیلومتر مانده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی و مشارکت دستگاه‌ها می‌توان زمینه تحقق جشن پایان آسفالت راه‌های روستایی استان تا پایان دولت چهاردهم را فراهم کرد.

اصغر اسماعیلی افزود: زنجان در برخورداری از راه‌های روستایی آسفالته در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار که از اولویت‌های برنامه هفتم توسعه است، وضعیت بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد، اما سایر بخش‌ها همچنان نیازمند مساعدت و حمایت ویژه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرسازی، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی گفت: در این زمینه، همکاری و همراهی سازمان بسیج مستضعفین و سپاه استان نقش مؤثری داشته و از حمایت‌های این مجموعه‌ها در اجرای طرح‌های آسفالت راه‌های روستایی قدردانی می‌کنیم.

وی ادامه داد: در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و همکاری سپاه استان، حدود ۵۰ کیلومتر از محور‌های روستایی استان آسفالت شده که این موضوع نشان‌دهنده اهمیت استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها در کنار اعتبارات دولتی است.

اسماعیلی با بیان اینکه احداث و نگهداری راه‌ها از محل اعتبارات استانی انجام می‌شود، افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات استانی و منابع بخش حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی و مشارکت سایر مجموعه‌ها می‌تواند روند اجرای طرح‌های راهسازی و آسفالت راه‌های روستایی را شتاب ببخشد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌های اصلی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۵ نیز از محل اعتبارات ملی و استانی، منابعی برای اجرای عملیات روکش آسفالت و بهسازی محور‌های اصلی اختصاص یافته است که این اقدامات در حفظ کیفیت راه‌ها و ارتقای ایمنی تردد نقش حیاتی دارد.

اسماعیلی با اشاره به موقعیت راهبردی این استان در شبکه حمل‌ونقل کشور اظهار داشت: استان زنجان به دلیل قرار گرفتن در گذرگاه آزادراهی شرق به شمال‌غرب و غرب کشور از موقعیت ویژه‌ای در حوزه حمل‌ونقل برخوردار است و راه‌ها امروز علاوه بر نقش ارتباطی از منظر اقتصادی، تأمین کالا‌های اساسی، تجارت و ترانزیت نیز اهمیت راهبردی دارند.

وی افزود: حدود ۲۰۰ کیلومتر از گذرگاه آزادراهی کشور در محدوده استان زنجان قرار دارد و این استان همچنین دارای ۱۶۰ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی و چهار هزار و ۳۵۰ کیلومتر راه روستایی است.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت اقدامات ایمنی در محور‌های مواصلاتی استان خاطرنشان کرد: اجرای خط‌کشی و سایر اقدامات مرتبط با ایمنی راه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.

وی در ادامه به اقدامات فرهنگی برای ارتقای ایمنی تردد اشاره کرد و افزود: در راستای ترویج فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای، در ۳۰ مدرسه واقع در محور‌های روستایی استان برنامه‌های فرهنگی و آموزشی اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به ظرفیت مجتمع‌های خدماتی و رفاهی استان گفت: در حال حاضر ۳۳ مجتمع خدماتی و رفاهی در استان فعالیت دارند که ۱۳ باب از آنها در راه‌های فرعی و روستایی مستقر هستند و به مسافران و کاربران جاده‌ای خدمات ارائه می‌کنند.