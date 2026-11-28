به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سعید جوان معاون سلامت دامپزشکی استان، گفت: در راستای اجرای سیاست‌های سازمان دامپزشکی کشور برای ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع دارو و فرآورده‌های بیولوژیک دامی، رصد و پایش مستمر تولید و توزیع دارو‌های دامی و صیانت از سلامت دام، بازرسان دامپزشکی موفق به شناسایی یک مورد تخلف عرضه خارج از شبکه اقلام دارویی و بیولوژیک دامی در شهرستان رشت شدند.

وی با اشاره به روند رسیدگی به این پرونده افزود: پس از شناسایی و توقیف محمول‌های شامل انواع دارو، فرآورده‌های بیولوژیک و مکمل‌های دارویی و غذایی دام که خارج از ضوابط قانونی توزیع میشد، پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به مرجع ذیصلاح تعزیراتی ارجاع شد که در نهایت به صدور رأی محکومیت و جریمه نقدی به مبلغ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال برای متخلف منجر شد.

معاون سلامت دامپزشکی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در عرضه دارو و فرآورده‌های بیولوژیک دامی گفت: توزیع این اقلام خارج از چرخه مجاز و بدون رعایت الزامات نگهداری و زنجیره سرد، میتواند اثربخشی دارو‌ها و سلامت دام و طیور را با مخاطره مواجه کند، ازاینرو، نظارت بر مراکز عرضه ملزومات حیوانات خانگی، داروخانهها، کلینیک‌ها و شرکت‌های پخش بهصورت مستمر ادامه دارد.

سعید جوان در پایان از فعالان حوزه حیوانات خانگی خواست ضمن تهیه دارو و فرآورده‌های بیولوژیک مورد نیاز از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی، از عرضه و توزیع غیرمجاز این اقلام خودداری کنند و در صورت مشاهده تخلف یا موارد مشکوک در زنجیره عرضه، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به ادارات دامپزشکی اطلاع دهند.