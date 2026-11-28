به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام «ابوالقاسم مقیمی حاجی» معاون آموزش حوزه‌های علمیه و مسئول دبیرخانه دائمی همایش‌های حوزه و روحانیت، در جلسه هم‌اندیشی درباره فعالیت‌های مرتبط با اولین سالگرد امام شهید که با حضور نمایندگان مجموعه‌ها و مراکز حوزوی در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برگزار شد، با اشاره به تشکیل ستادی در این زمینه اظهار کرد: این ستاد، با حضور معاونان و اعضای مؤثر و مرتبط تشکیل و تاکنون چند جلسه داخلی برای بررسی سرفصل‌ها و محورهای فعالیت برگزار شده است. جمع‌بندی این جلسات نیز به مدیر حوزه‌های علمیه ارائه و برای پیگیری ابلاغ گردیده است.

وی با بیان اینکه در این جلسات شش محور برنامه‌ای به تصویب رسیده، گفت: تلاش ما این است که حوزه‌های علمیه بتوانند به سهم خود در مسیر برگزاری سالگرد امام شهید و تبیین و ترویج اندیشه‌های ایشان نقش‌آفرینی کنند. در همین راستا، علاوه بر برنامه‌های اختصاصی مرکز مدیریت، استفاده از ظرفیت همه نهادها، مؤسسات، مراکز پژوهشی، آموزشی و فرهنگی حوزوی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه نخستین محور برنامه‌ها را تهیه بسته‌های محتوایی برای شبکه مبلغان کشور عنوان کرد و گفت: با توجه به تقارن سالگرد امام شهید با ایام دهه فجر و ماه مبارک رمضان، تصمیم گرفتیم محتوای عمومی و تبلیغی متناسبی برای مبلغان فراهم کنیم تا برنامه‌های تبلیغی و منبرهای ماه مبارک رمضان امسال با محوریت اندیشه‌ها، دغدغه‌ها و بیانات رهبر شهید برگزار شود.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی با تأکید بر ضرورت تناسب محتوا با نیاز و سطح مخاطبان، افزود: در تدوین این بسته‌ها، گروه‌های مختلف مخاطب از جمله عموم مردم، نخبگان، دانشگاهیان، کودکان و نوجوانان، اصناف و دیگر گروه‌ها، مورد توجه قرار گرفته‌اند تا محتوای متناسب با هر گروه تهیه و در اختیار مبلغان قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای تحقق این برنامه، کارگروهی با مشارکت معاونت تبلیغ، مجتمع تبلیغ و کارگروه قرارگاه بلاغ مبین تشکیل شده و هماهنگی با نهادهای مختلف تبلیغی و تدوین سرفصل‌های محتوایی را پیگیری می‌کند. این مجموعه بسته‌ای را نیز ارائه داده و اکنون سرفصل‌های آن در حال تدوین است. مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه نیز از این روند حمایت می‌کند تا محتوای مورد نیاز در زمان مناسب تولید و آماده استفاده مبلغان شود.

مسئول دبیرخانه دائمی همایش‌های حوزه و روحانیت، همکاری با همایش مکتب فکری امام شهید را از دیگر محورهای برنامه‌ریزی‌شده دانست و اظهار کرد: این همایش از سوی دفتر مقام معظم رهبری برگزار می‌شود و ما از مسئولان آن خواسته‌ایم انتظارات و نیازهای خود از حوزه علمیه را اعلام کنند تا زمینه همکاری و مشارکت مجموعه‌های حوزوی فراهم شود.

وی با اشاره به تأکید آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، بر حضور و همراهی کامل حوزه در این برنامه، افزود: سیاست ما این است که محوریت برگزاری همایش با دفتر مقام معظم رهبری باشد و حوزه علمیه نیز وظایفی را که بر عهده آن و نهادهای حوزوی گذاشته می‌شود، به ‌خوبی انجام دهد. این همایش ماهیت بین‌المللی دارد و لازم است مشارکت حوزه در چارچوب تدبیر و مدیریت مجموعه برگزارکننده صورت گیرد.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی با اشاره به حضور نمایندگان حوزه در کارگروه‌های مرتبط با این همایش، از جمله حضور حجت‌الاسلام والمسلمین ملکی در کارگروه دولت و حجت‌الاسلام والمسلمین کشوری در کارگروه همایش، گفت: جلسات و هماهنگی‌های مربوط به این موضوع در حال پیگیری است و حوزه‌های علمیه در این برنامه مشارکت دارند.

وی در ادامه، استفاده از تمام ظرفیت‌های درون‌حوزوی برای معرفی اندیشه‌های امام شهید را یکی از سیاست‌های کلان ابلاغ‌شده در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه دانست و با اشاره به اختصاص بخش ویژه مکتب انقلاب در مسابقات علمی طلاب، اظهار کرد: تلاش کردیم این سیاست را از طریق برنامه‌هایی که به ‌صورت مستمر در حوزه برگزار می‌شود، به مرحله اجرا برسانیم.

معاون آموزش حوزه‌های علمیه با اشاره به تجربه سال گذشته در اختصاص بخش ویژه مسابقات علمی به زندگی و سیره پیامبر اعظم (ص) به مناسبت پانزدهمین قرن میلاد آن حضرت، افزود: در آن دوره از مسابقات، از میان حدود ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت‌کننده، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش ویژه مربوط به تاریخ و سنت پیامبر اعظم (ص) حضور یافتند.

وی ادامه داد: امسال نیز از شهریورماه، بخش ویژه مسابقات علمی سال ۱۴۰۵ با محوریت مکتب انقلاب تعریف شد. در این بخش، آثاری همچون «انسان ۲۵۰ ساله»، «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن»، نامه‌ها و بیانیه‌های مرتبط، از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، مباحث مربوط به ولایت فقیه، اندیشه‌های امام خمینی (ره) و آثاری درباره انقلاب اسلامی و شهید مطهری (ره) به ‌عنوان منابع مطالعاتی در نظر گرفته شده است.

مقیمی حاجی با بیان اینکه منابع این مسابقات متناسب با مقاطع تحصیلی طلاب و مراحل استانی و کشوری تفکیک شده‌اند، تصریح کرد: بیش از ۶۵۰۰ طلبه در بخش ویژه مکتب انقلاب این مسابقات ثبت‌نام کرده‌اند که این آمار نشان می‌دهد ظرفیت قابل توجهی برای آشنایی و مطالعه عمیق‌تر طلاب درباره آثار و اندیشه‌های امامین انقلاب وجود دارد.

وی با تأکید بر سطح علمی این مسابقات خاطرنشان کرد: سؤالات المپیاد علمی دقیق و تخصصی است و شرکت‌کننده برای موفقیت در مراحل بالاتر باید منابع را با دقت مطالعه و بررسی کرده باشد. برای نمونه، طلبه‌ای که در مقاطع بالاتر با کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» رقابت می‌کند، باید چند ماه برای مطالعه و فهم دقیق آن وقت گذاشته باشد. منابع نیز از اواخر تابستان اعلام شده و اطلاع‌رسانی لازم درباره آن‌ها انجام گرفته است.

مسئول دبیرخانه دائمی همایش‌های حوزه و روحانیت با بیان اینکه چنین برنامه‌هایی می‌تواند به الگویی برای دیگر فعالیت‌های حوزوی تبدیل شود، گفت: باید از ظرفیت جشنواره‌ها و رویدادهای علمی و فرهنگی حوزه برای معرفی اندیشه‌های امام شهید استفاده کنیم. برای مثال، معاونت پژوهش می‌تواند در جشنواره علامه حلی (ره) بخش ویژه‌ای با این موضوع تعریف کند؛ در کتاب سال حوزه نیز می‌توان برای سال آینده بخش ویژه‌ای در نظر گرفت و در جشنواره هنر آسمانی که از سوی معاونت تبلیغ برگزار می‌شود، تولید آثار هنری درباره امام شهید را محور بخش ویژه قرار داد.

وی افزود: در هفته‌های آینده نیز جلساتی با نهادهای مختلف حوزوی برگزار خواهیم کرد تا جشنواره‌هایی همچون جشنواره شیخ طوسی ویژه طلاب خارجی، جشنواره حکومت اسلامی، کتاب سال بانوان، جشنواره‌های ویژه طلاب خواهر و جشنواره اشراق دفتر تبلیغات اسلامی نیز ظرفیت‌های خود را برای مطالعه و تولید آثار مرتبط با اندیشه‌های امام شهید به میدان بیاورند.

حجت‌الاسلام والمسلمین مقیمی حاجی تأکید کرد: هدف این است که شمار زیادی از طلاب و روحانیون در برنامه‌های متنوع علمی، پژوهشی، فرهنگی و هنری درگیر مطالعه و تولید آثار درباره امام شهید شوند. این ظرفیت نباید صرفاً به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه محدود بماند، بلکه همه نهادها و مجموعه‌های حوزوی و مرتبط با حوزه باید در این مسیر مشارکت کنند.

حجت‌الاسلام مقیمی حاجی، برگزاری نمایشگاهی از آثار و تولیدات مرتبط با امام شهید در مراکز و مجموعه‌های حوزوی را از دیگر برنامه‌های مهم این دبیرخانه برشمرد و اظهار کرد: مجموعه‌های حوزوی، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، مدارس علمیه، تشکل‌های مردم‌نهاد و دیگر مجموعه‌های فعال در بدنه حوزه تاکنون اقدامات متعددی در زمینه تبیین و ترویج اندیشه‌های رهبر شهید انجام داده‌اند و لازم است این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند و به‌ صورت جامع معرفی شوند.

وی با اشاره به وجود صدها پایان‌نامه مرتبط با اندیشه‌های رهبر شهید در حوزه‌های علمیه، گفت: این پایان‌نامه‌ها با مشارکت دفتر مقام معظم رهبری یا بر اساس موضوعات انتخابی طلاب تدوین شده‌اند و برخی به‌ صورت اختصاصی به اندیشه‌های ایشان پرداخته‌اند و برخی دیگر نیز موضوعات را به شکل تطبیقی با اندیشه بزرگان، مراجع و امام خمینی (ره) بررسی کرده‌اند.

مسئول دبیرخانه دائمی همایش‌های حوزه و روحانیت افزود: در کنار این پایان‌نامه‌ها، ده‌ها و صدها کتاب و بسته فرهنگی نیز در مراکز مختلف تولید شده است. پیشنهاد ما این است که همه این آثار در قالب یک نمایشگاه گردآوری و عرضه شوند تا از یک‌ سو مجموعه‌ها با فعالیت‌های یکدیگر آشنا شوند و از سوی دیگر، تصویر روشنی از میزان اقدامات انجام‌شده و ظرفیت‌های موجود به دست آید.

مقیمی حاجی با اشاره به امکان معرفی آثار منتخب در نمایشگاه قرآن تهران، گفت: از هم‌اکنون باید بررسی کنیم که چگونه می‌توان آثار برگزیده نمایشگاه حوزوی را متناسب با ظرفیت و فضای نمایشگاه قرآن تهران در ماه مبارک رمضان نیز عرضه کرد تا دامنه مخاطبان این تولیدات گسترش یابد.

وی همچنین بر ضرورت حمایت از آثار فاخر و معرفی آن‌ها به نهادهای فرهنگی و اجرایی تأکید کرد و افزود: گاهی یک مجموعه یا فرد دغدغه‌مند، اثر ارزشمندی تولید می‌کند، اما ابزار و امکانات لازم برای انتشار و معرفی گسترده آن را در اختیار ندارد. در چنین شرایطی، حوزه و نهادهای حوزوی باید برای معرفی و انتشار این آثار کمک کنند.

مسئول دبیرخانه دائمی همایش‌های حوزه و روحانیت خاطرنشان کرد: آثار تولیدشده در مراکز حوزوی می‌توانند برای مجموعه‌هایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بسیج، سپاه و دیگر نهادهای فرهنگی نیز مفید و قابل استفاده باشند. به همین لحاظ، می‌توان با دعوت از مجموعه‌های فعال در تهران و کارگروه‌های مختلف دولت و دفتر مقام معظم رهبری، زمینه معرفی و بهره‌برداری گسترده‌تر از این تولیدات را فراهم کرد.

وی یکی دیگر از نتایج برگزاری نمایشگاه را جلوگیری از فعالیت‌های موازی دانست و گفت: ممکن است یک پژوهشگر در حال برنامه‌ریزی برای تحقیق درباره موضوعی باشد که بخش عمده آن پیش‌تر در مرکز دیگری بررسی شده است. آشنایی با آثار موجود موجب می‌شود پژوهشگر به ‌جای تکرار فعالیت‌های گذشته، به سراغ موضوعات جدیدتر و مراحل تکمیلی برود و آثار تازه‌تری تولید کند.