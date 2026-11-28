یک سارق اموال و تجهیزات مورد استفاده در پالایشگاه نفت تهران با اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری، گفت: متهم پس از دستگیری به سرقت تجهیزات مورد استفاده در پالایشگاه نفت تهران اعتراف کرد. بررسی سوابق کیفری او نیز نشان داد که این فرد تنها چند روز پس از آزادی از زندان، بار دیگر مرتکب سرقت شده است.

با تشکیل پرونده قضایی، متهم به همراه مدارک و مستندات برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

مافی با تأکید بر برخورد با سارقان و اخلال‌گران نظم و امنیت عمومی اعلام کرد: حفاظت از اموال عمومی و دولتی و برخورد قانونی با مجرمان از اولویت‌های این یگان است و اقدامات پلیسی برای شناسایی و دستگیری افراد قانون‌گریز ادامه خواهد داشت.