

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به گفته‌ی خسروی مدیر جهادکشاورزی سنقرو کلیایی: پیش بینی میشود با احتساب برداشت ۸ کیلوگرم از هر هکتار، امسال حدود ۵۰۰ کیلوگرم زعفران از مزارع این شهرستان برداشت شود.

امسال62 هکتار از مزارع سنقرو کليايي زير کشت زعفران رفته

سال گذشته از ۵۰ هکتار مزرعه‌ی زیر کشت زعفران در سنقروکلیایی ۳۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شد

برداشت زعفران در استان کرمانشاه تا پایان اذر ادامه دارد.