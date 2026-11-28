به مناسبت هفته بسیج، ۱۷۰ نفر از ساکنان دهستان سخوید از خدمات رایگان دندانپزشکی گروه‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی و کلینیک دندانپزشکی امام خمینی (ره) یزد بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با هفته بسیج و در راستای ارتقای سطح سلامت و حمایت از ساکنان مناطق کمتر برخوردار، طرح ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی در دهستان سخوید برگزار شد.

در این طرح، گروه‌های جهادی بسیج جامعه پزشکی با همکاری کلینیک دندانپزشکی امام خمینی (ره) یزد و اعزام پزشکان متخصص، خدمات تخصصی دندانپزشکی را به صورت رایگان در اختیار اهالی این دهستان قرار دادند.

جرم‌گیری، ترمیم دندان، عصب‌کشی و جراحی از جمله خدمات ارائه‌شده در این برنامه بود که با هدف کاهش هزینه‌های درمانی و تسهیل دسترسی مردم مناطق محروم به خدمات تخصصی سلامت انجام شد.

در مجموع، ۱۷۰ نفر از ساکنان دهستان سخوید در این طرح از خدمات رایگان دندانپزشکی بهره‌مند شدند.

اجرای چنین برنامه‌هایی با مشارکت گروه‌های جهادی و مراکز درمانی، گامی در جهت گسترش عدالت در سلامت و بهبود دسترسی ساکنان مناطق کمتر برخوردار به خدمات درمانی است.